Ещё один китайский бренд полностью отказался от ДВС

Полностью перейти на производство только гибридов и электрокаров Forthing рассчитывает к 2025 году. Процесс перехода потребует серьёзных инвестиций: марка уже потратила на собственное развитие более 5 миллиардов юаней за последние три года, а к концу десятилетия вложит ещё около 20 миллиардов юаней (почти 3 миллиарда долларов).