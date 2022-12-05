Ещё один китайский бренд полностью отказался от ДВС

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Дмитрий Елизаров
Китайская марка Forthing объявила об отказе от производства автомобилей с ДВС и переходе на «новую энергию». Как пишет CarNewsChina, бренд входит в структуры концерна Dongfeng. В течение пяти ближайших лет модельная линейка Forthing будет полностью переведена на электротягу, хотя в течение переходного периода компания планирует выпускать и гибриды.
Китайская компания BYD отказалась от производства автомобилей с ДВС ещё весной нынешнего года. Сейчас линейка бренда состоит только из гибридов и электрокаров. При этом по итогам ноября именно BYD возглавила китайский авторынок.