Экоактивисты начали бороться с внедорожниками — им массово спускают колёса

Ещё один китайский бренд полностью отказался от ДВС
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Дмитрий Елизаров

Китайская марка Forthing объявила об отказе от производства автомобилей с ДВС и переходе на «новую энергию». Как пишет CarNewsChina, бренд входит в структуры концерна Dongfeng. В течение пяти ближайших лет модельная линейка Forthing будет полностью переведена на электротягу, хотя в течение переходного периода компания планирует выпускать и гибриды.

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  • Полностью перейти на производство только гибридов и электрокаров Forthing рассчитывает к 2025 году. Процесс перехода потребует серьёзных инвестиций: марка уже потратила на собственное развитие более 5 миллиардов юаней за последние три года, а к концу десятилетия вложит ещё около 20 миллиардов юаней (почти 3 миллиарда долларов).
  • Объявление о новой стратегии Forthing совместила с рыночным запуском новой модели — электрокроссовера Forthing Thunder. Вседорожник с необычным дизайном вытянулся в длину на 4,6 метра при колёсной базе 2,7 метра. Thunder будут оснащать одним электромотором на 204 л.с. и двумя вариантами аккумуляторов на 430 и 630 километров запаса хода.
  • До 100 км/ч такой кроссовер разгонится за 7,9 секунды. Цена — от 140 тысяч юаней (19,9 тысячи долларов или 1,22 миллиона рублей).

Китайская компания BYD отказалась от производства автомобилей с ДВС ещё весной нынешнего года. Сейчас линейка бренда состоит только из гибридов и электрокаров. При этом по итогам ноября именно BYD возглавила китайский авторынок.

Слышали когда-нибудь о таком бренде из Китая?

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