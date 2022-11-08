Ещё не вышедший суперкар Lamborghini заказали около 3 тысяч человек

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Прощание с Lamborghini Aventador: 11 фактов о культовом суперкаре, которые стоит узнать
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Дмитрий Елизаров
Lamborghini ещё не публиковала никакой детальной информации относительно преемника суперкара Aventador. Тем не менее на него уже оформлено около 3 тысяч предварительных заказов. Об этом глава компании Стефан Винкельманн заявил каналу ABC. Кроме того, он объяснил, чем будет отличаться будущий полностью электрический Lamborghini от конкурентов.
Ближайшей же новинкой Lamborghini, а также последней неэлектрифицированной моделью должна стать вседорожная версия купе Huracan. Ожидается, что она получит усиленную подвеску, увеличенный дорожный просвет и ряд внешних отличий.