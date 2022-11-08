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Ещё не вышедший суперкар Lamborghini заказали около 3 тысяч человек
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Дмитрий Елизаров

Lamborghini ещё не публиковала никакой детальной информации относительно преемника суперкара Aventador. Тем не менее на него уже оформлено около 3 тысяч предварительных заказов. Об этом глава компании Стефан Винкельманн заявил каналу ABC. Кроме того, он объяснил, чем будет отличаться будущий полностью электрический Lamborghini от конкурентов.

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Концепт-кар Lamborghini Terzo Millennio

  • По словам главы Lamborghini, потенциальные покупатели оформляли заявки на новый суперкар практически вслепую: имеющиеся у компании наработки она показывала лишь избранным клиентам. При этом Стефан Винкельманн назвал такое количество «слепых» заказов хорошим знаком: это подтверждает высокий уровень доверия фирме со стороны покупателей.
  • Прототипы нового суперкара, который должен стать преемником Aventador, уже замечали во время тестов. Официальных деталей Lamborghini пока не обнародовала: предполагается, что новинка получит связку из V12 и электромотора. При этом суперкар может стать последней моделью Lamborghini с ДВС такого типа.
  • Что касается будущего электрокара, то, по словам Винкельманна, главное отличие электромоторов от ДВС — способность обеспечивать впечатляющее ускорение. При этом глава Lamborghini особо отметил, что эта характеристика — далеко не главное, чего ожидают от итальянских суперкаров. В отличие от прочих быстрых машин на батарейках, электрокар Lamborghini обеспечит фирменные ощущения и во всех других аспектах движения — в поворотах, при торможении, в реакции на рулевое управление и тому подобное. Эти аспекты компания намеревается проработать ещё до вывода первого электрокара на рынок.

Ближайшей же новинкой Lamborghini, а также последней неэлектрифицированной моделью должна стать вседорожная версия купе Huracan. Ожидается, что она получит усиленную подвеску, увеличенный дорожный просвет и ряд внешних отличий.

Рискнули бы заказать автомобиль, ничего о нём не зная?

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