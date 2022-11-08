Ещё не вышедший суперкар Lamborghini заказали около 3 тысяч человек

Что касается будущего электрокара, то, по словам Винкельманна, главное отличие электромоторов от ДВС — способность обеспечивать впечатляющее ускорение. При этом глава Lamborghini особо отметил, что эта характеристика — далеко не главное, чего ожидают от итальянских суперкаров. В отличие от прочих быстрых машин на батарейках, электрокар Lamborghini обеспечит

фирменные ощущения и во всех других аспектах движения

— в поворотах, при торможении, в реакции на рулевое управление и тому подобное. Эти аспекты компания намеревается проработать ещё до вывода первого электрокара на рынок.