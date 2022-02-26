Ещё не выпущенный экземпляр Bugatti Centodieci продают за 12,5 млн евро

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На маркетплейсе James Edition появилось объявление о продаже ещё не выпущенного Bugatti — дилер из Японии предлагает гиперкар Centodieci, который будет построен только в 2023 году. Цена: 12,5 миллиона евро (1,18 миллиарда рублей по текущему курсу).
В 2021 году аналогичное объявление было размещено французской фирмой Luxury Car Consulting. Так как сборка машины на тот момент ещё не началась и продавец предлагал, по сути, место в очереди на машину, клиент ещё мог персонализировать отделку гиперкара на свой вкус.