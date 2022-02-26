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Ещё не выпущенный экземпляр Bugatti Centodieci продают за 12,5 млн евро

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Михаил Кондратьев

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На маркетплейсе James Edition появилось объявление о продаже ещё не выпущенного Bugatti — дилер из Японии предлагает гиперкар Centodieci, который будет построен только в 2023 году. Цена: 12,5 миллиона евро (1,18 миллиарда рублей по текущему курсу).

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  • Модель Centodieci была представлена в 2019 году — её выпуск приурочили к 110-летию французской марки. Основой для неё послужил Chiron, однако особый гиперкар сильно отличается от него внешне. 
  • Кроме того, он мощнее и быстрее: восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами развивает 1600 л.с. (плюс 100 сил), а разгон до «сотни» занимает у Centodieci на 0,1 секунды меньше (2,4 секунды). 
  • Ещё на момент премьеры в Bugatti заявили, что все запланированные к выпуску гиперкары — 10 штук — уже проданы. Цена каждого начиналась с 8 миллионов евро без учёта налогов. 
  • Несмотря на то, что продавец ещё не построенного Bugatti находится в Японии, забирать машину покупателю придётся в Италии. Она должна быть готова в январе следующего года. 

В 2021 году аналогичное объявление было размещено французской фирмой Luxury Car Consulting. Так как сборка машины на тот момент ещё не началась и продавец предлагал, по сути, место в очереди на машину, клиент ещё мог персонализировать отделку гиперкара на свой вкус. 

В вашем гараже мечты есть какая-нибудь модель Bugatti?

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