Ещё не выпущенный экземпляр Bugatti Centodieci продают за 12,5 млн евро

Модель Centodieci была представлена в 2019 году — её выпуск приурочили к 110-летию французской марки. Основой для неё послужил Chiron, однако особый гиперкар сильно отличается от него внешне.

Кроме того, он мощнее и быстрее: восьмилитровый W16 с четырьмя турбинами развивает 1600 л.с. (плюс 100 сил), а разгон до «сотни» занимает у Centodieci на 0,1 секунды меньше (2,4 секунды).

Ещё на момент премьеры в Bugatti заявили, что все запланированные к выпуску гиперкары — 10 штук — уже проданы. Цена каждого начиналась с 8 миллионов евро без учёта налогов.

Несмотря на то, что продавец ещё не построенного Bugatti находится в Японии, забирать машину покупателю придётся в Италии. Она должна быть готова в январе следующего года.

В 2021 году аналогичное объявление было размещено французской фирмой Luxury Car Consulting. Так как сборка машины на тот момент ещё не началась и продавец предлагал, по сути, место в очереди на машину, клиент ещё мог персонализировать отделку гиперкара на свой вкус.