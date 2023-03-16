Ещё два «Москвича», тест «заменителя» Camry и как отменить штраф за парковку. Главное за день

У московских водителей немало претензий к правилам городских платных парковок. Однако большая часть автомобилистов отказывается отстаивать свои права в случае получения неправомерных штрафов. Но некоторые всё-таки идут в суд. Рассказываем, как отменяются штрафы за парковку.

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Покупка подержанного спорткара почти не отличается от приобретения любого другого автомобиля с пробегом. И естественно, среди них тоже встречаются экземпляры с тёмным прошлым. Вроде этого Nissan GT-R после сильного ДТП, с коллекцией штрафов и множеством владельцев!