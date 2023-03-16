Ещё два «Москвича», тест «заменителя» Camry и как отменить штраф за парковку. Главное за день

Добрый вечер! Red Bull и компания Memento Exclusives разработали игровой симулятор. Его корпус частично копирует болид Формулы-1 команды Red Bull Racing сезона 2022 года. Станция поставляется полностью готовой к игре, цены — от 90 до 120 тысяч долларов. Сгорая от желания провести в этом симуляторе хотя бы один вечер, переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
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Вытаскиваем машину
Застрять может любой водитель. Хуже всего, что такие ситуации часто застают нас врасплох. Что делать, если машина оказалась в плену, специнструментов с собой нет, а помощи ждать неоткуда? Мы собрали простые, но полезные советы.
Тест Hongqi E-QM5
Вы наверняка в курсе, что премиальная китайская марка Hongqi готовится к масштабному выходу на российский рынок. Однако мы не сидим сложа руки в ожидании официального запуска: ранее мы уже познакомились с парой её особо роскошных моделей, а теперь добрались до относительно доступного батарейного седана E-QM5. Что в нём интересного и при чём тут Камри? Сейчас расскажем!
Важные новости
- Названы сроки запуска двух новых «Москвичей»
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Почитать перед сном
У московских водителей немало претензий к правилам городских платных парковок. Однако большая часть автомобилистов отказывается отстаивать свои права в случае получения неправомерных штрафов. Но некоторые всё-таки идут в суд. Рассказываем, как отменяются штрафы за парковку.
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Покупка подержанного спорткара почти не отличается от приобретения любого другого автомобиля с пробегом. И естественно, среди них тоже встречаются экземпляры с тёмным прошлым. Вроде этого Nissan GT-R после сильного ДТП, с коллекцией штрафов и множеством владельцев!
Кстати!
Насколько надёжен Lexus GX 460 и его рестайлинговая версия? Все ответы — в наших подробнейших отчётах!