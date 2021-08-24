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Ещё более горячий Ford Focus ST Edition: регулируемая подвеска и облегчённые колёса
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Кирилл Малышев

Британское подразделение компании Ford представило новый вариант модификации Focus ST. Им стало исполнение ST Edition, оснащённое особой подвеской и облегчёнными колёсами.

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  • Обычные пружины и адаптивные амортизаторы, идущие на Фокусе ST в стоке, заменили на регулиру­емые винтовые стойки KW Automotive. Они в полтора раза жёстче стандартных. Клиренс на новой подвеске оказался меньше на 10 милли­метров, но его можно настроить в диапазоне 20 милли­метров. Плюс 12 настроек сжатия и 16 настроек отбоя.
  • Заменили и колёса. «Девятнадцатые» диски оригиналь­ного дизайна на 10 процентов легче, чем стоящие на обычном Фокусе ST с таким же диаметром. Ford Focus ST Edition на шинах Michelin Pilot Sport 4S доводили на Нюрбургринге.
  • Двигатель 2.3 EcoBoost на 280 сил изменений не претерпел. Он сочетается с 6‑ступен­чатой «механикой» и дифферен­циалом с электронно­управляемой дисковой блокировкой. Разгон до сотни занимает 5,7 секунды. Пакет в составе лонч-контроля и трекового режима настроек входит в комплектацию.
  • Focus S Edition может быть только хэтчбеком, только с механической коробкой и только синего цвета с чёрной крышей. География продаж ограничена несколькими странами Европы, среди которых Велико­британия и Германия, где больше всего ценителей быстрых машин.

На днях Ford рассекретил внедорожник Explorer ST в новом исполнении. Если прежде он продавался только с полным приводом, то теперь стал доступен для заказа с задним. Трёхлитровая «турбо­шестёрка» EcoBoost выдаёт 406 л.с. и работает с 9‑ступен­чатым «автоматом».

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