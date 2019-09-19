Электросамокаты оказались самым быстрым видом транспорта. Автомобили проиграли

Аналитические компании Inrix (из Велико­британии) и Skip (из США) провели незави­симые друг от друга исследо­вания по поиску наиболее быстрого варианта транс­порта в большом городе. Как пишет компания Fleet Europe, обе они получили похожие результаты: электри­ческие самокаты оказались на первом месте по скорости пере­движения.

Исследователи изучили транспортные потоки в Манче­стере, Глазго, Шеф­филде, а также в Сан-Франциско. Во всех этих городах электро­самокаты примерно в 70 процентах случаев позволяют добраться до места назна­чения быстрее, чем на автомо­биле. При этом в исследо­ваниях учиты­вались только поездки — без поиска парко­воч­ного места, так как электри­ческие самокаты можно просто взять с собой.

Обе компании пришли к выводу, что чаще всего длина поездки в самых разгружен­ных районах крупных городов не превышает пяти кило­метров. По данным компании Skip, житель Сан-Франциско проводит на автомобиле в пробках не менее 100 часов в год, а средняя скорость в час пик составляет 20 км/ч.