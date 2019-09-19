Электросамокаты оказались самым быстрым видом транспорта. Автомобили проиграли
Николай Андреев
Аналитические компании Inrix (из Великобритании) и Skip (из США) провели независимые друг от друга исследования по поиску наиболее быстрого варианта транспорта в большом городе. Как пишет компания Fleet Europe, обе они получили похожие результаты: электрические самокаты оказались на первом месте по скорости передвижения.
Исследователи изучили транспортные потоки в Манчестере, Глазго, Шеффилде, а также в Сан-Франциско. Во всех этих городах электросамокаты примерно в 70 процентах случаев позволяют добраться до места назначения быстрее, чем на автомобиле. При этом в исследованиях учитывались только поездки — без поиска парковочного места, так как электрические самокаты можно просто взять с собой.
Обе компании пришли к выводу, что чаще всего длина поездки в самых разгруженных районах крупных городов не превышает пяти километров. По данным компании Skip, житель Сан-Франциско проводит на автомобиле в пробках не менее 100 часов в год, а средняя скорость в час пик составляет
20 км/ч.
Интересный факт связан с велосипедными дорожками: в случае их наличия передвижение на электросамокатах будет ещё быстрее. Особенно в Великобритании, где такому виду транспорта, в отличие от США, запрещён выезд на тротуар.