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Электросамокаты оказались самым быстрым видом транспорта. Автомобили проиграли

Новости

Николай Андреев

Аналитические компании Inrix (из Велико­британии) и Skip (из США) провели незави­симые друг от друга исследо­вания по поиску наиболее быстрого варианта транс­порта в большом городе. Как пишет компания Fleet Europe, обе они получили похожие результаты: электри­ческие самокаты оказались на первом месте по скорости пере­движения.

  • Исследователи изучили транспортные потоки в Манче­стере, Глазго, Шеф­филде, а также в Сан-Франциско. Во всех этих городах электро­самокаты примерно в 70 процентах случаев позволяют добраться до места назна­чения быстрее, чем на автомо­биле. При этом в исследо­ваниях учиты­вались только поездки — без поиска парко­воч­ного места, так как электри­ческие самокаты можно просто взять с собой.

  • Обе компании пришли к выводу, что чаще всего длина поездки в самых разгружен­ных районах крупных городов не превышает пяти кило­метров. По данным компании Skip, житель Сан-Франциско проводит на автомобиле в пробках не менее 100 часов в год, а средняя скорость в час пик составляет 20 км/ч.

  • Интересный факт связан с вело­сипед­ными дорожками: в случае их наличия пере­движение на электро­самокатах будет ещё быстрее. Особенно в Велико­британии, где такому виду транс­порта, в отличие от США, запрещён выезд на тротуар.

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