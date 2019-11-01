Электросамокаты и моноколёса узаконят на российских дорогах
Николай Андреев
Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения, вводящие термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним отнесут не только самокаты, гироскутеры, моноколёса и сигвеи с электродвигателями, но и классические самокаты, скейтборды и роликовые коньки. На велосипеды и инвалидные коляски новые нормы распространяться не будут.
Согласно документу, дети возрастом до семи лет, использующие СИМ, будут приравнены к пешеходам. Им будет запрещено выезжать за пределы тротуаров и пешеходных дорожек. Детям и подросткам в возрасте от 7 до 14 лет полагается передвигаться там же, а также по велосипедным и велопешеходным дорожкам на стороне для движения велосипедистов.
Тем, кто старше 14 лет, разрешается ездить на СИМ по велосипедным полосам и проезжей части велосипедных зон. Если их нет, можно съезжать на тротуар или пешеходную дорожку. При отсутствии последних – на обочину.
Движение по крайней полосе проезжей части допустимо только для средств индивидуальной мобильности, оборудованных электродвигателем, тормозом и звуковым сигналом (в эту категорию не попадают гироскутеры и моноколёса). При этом выезжать можно только на дороги со скоростным ограничением 60 километров в час, на которых разрешено движение велосипедов. Для всех типов СИМ максимальная скорость должна быть ограничена на отметке в 20 км/ч.
Пока неизвестно, когда новые поправки внесут в ПДД. До тех пор пользователи электросамокатов, гироскутеров и другой подобной техники приравниваются к пешеходам, и отдельных штрафов для них нет. Максимальное наказание для пользователей СИМ, как и для пешеходов, составляет 1500 рублей за нарушение правил в состоянии опьянения.