Электросамокаты и моноколёса узаконят на российских дорогах

Минтранс России подготовил поправки к правилам дорожного движения, вводящие термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). К ним отнесут не только самокаты, гироскутеры, моноколёса и сигвеи с электродвигателями, но и классические самокаты, скейтборды и роликовые коньки. На велосипеды и инвалидные коляски новые нормы распространяться не будут.

Согласно документу, дети возрастом до семи лет, использующие СИМ, будут приравнены к пешеходам. Им будет запрещено выезжать за пределы тротуаров и пешеходных дорожек. Детям и подросткам в возрасте от 7 до 14 лет полагается передвигаться там же, а также по велосипедным и велопешеходным дорожкам на стороне для движения велосипедистов.

Тем, кто старше 14 лет, разрешается ездить на СИМ по велосипедным полосам и проезжей части велосипедных зон. Если их нет, можно съезжать на тротуар или пешеходную дорожку. При отсутствии последних – на обочину.