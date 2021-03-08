На продажу выставлен Porsche 911, которым владел Пабло Эскобар
Михаил Кондратьев
На сайте DuPont Registry выставлен на продажу очень редкий Porsche 911 RSR, который некоторое время принадлежал колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару. За отреставрированную двухдверку 1974 года хотят 2,2 миллиона долларов (163,5 миллиона рублей).
Этот 911 — один из всего 15 выпущенных для Международной гонки чемпионов (IROC) 1974 года. Непосредственно в соревновании приняли участие 12 из них, за рулём данного экземпляра выступил британский гонщик Эмерсон Фиттипальди.
«Боевой» автомобиль принимал участие также в 24-часовом марафоне на Дейтоне в 1978 году, а после оказался в Колумбии во владении Эскобара. Наркобарон тоже неоднократно гонялся на двухдверке, однако при нём машина была облачена в кузов Porsche 935.
После смерти известного преступника 911 RSR попал в США, где ему вернули оригинальный кузов и ливрею — в таком виде он принимал участие в IROC с Фиттипальди за рулём. Подлинность машины подтверждают различные сертификаты.
Примечательно, что высокая стоимость спорткара обуславливается скорее не владением Эскобара, а исторической ценностью самой машины. Один из серии 911 IROC RSR того года был продан в 2016 году за 2,31 миллиона долларов.
Ранее в текущем году на продажу был выставлен 50-летний Porsche 911. Его стоимость, несмотря на крайне плачевное состояние, составляет почти 40 тысяч долларов (три миллиона рублей). Это объясняется потенциальной коллекционной ценностью автомобиля — речь об относительно редкой версии 911E Targa.