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На продажу выставлен Porsche 911, которым владел Пабло Эскобар

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Михаил Кондратьев

На сайте DuPont Registry выставлен на продажу очень редкий Porsche 911 RSR, который некоторое время принад­лежал колумбий­скому наркобарону Пабло Эскобару. За отреставри­рованную двухдверку 1974 года хотят 2,2 миллиона долларов (163,5 миллиона рублей).

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  • Этот 911 — один из всего 15 выпущенных для Между­народной гонки чемпионов (IROC) 1974 года. Непосред­ственно в соревно­вании приняли участие 12 из них, за рулём данного экзем­пляра выступил британский гонщик Эмерсон Фиттипальди.

  • «Боевой» автомобиль принимал участие также в 24-часовом марафоне на Дейтоне в 1978 году, а после оказался в Колумбии во владении Эскобара. Наркобарон тоже неодно­кратно гонялся на двухдверке, однако при нём машина была облачена в кузов Porsche 935.

  • После смерти известного преступника 911 RSR попал в США, где ему вернули оригиналь­ный кузов и ливрею — в таком виде он принимал участие в IROC с Фиттипальди за рулём. Подлин­ность машины подтверждают различные серти­фикаты.

  • Примечательно, что высокая стоимость спорткара обуславли­вается скорее не владением Эскобара, а историче­ской ценностью самой машины. Один из серии 911 IROC RSR того года был продан в 2016 году за 2,31 миллиона долларов.

  • Ранее в текущем году на продажу был выставлен 50-летний Porsche 911. Его стоимость, несмотря на крайне плачевное состояние, составляет почти 40 тысяч долларов (три миллиона рублей). Это объясняется потенци­альной коллекци­онной ценностью автомобиля — речь об относительно редкой версии 911E Targa.

Интересуетесь классическими Porsche 911?

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