На продажу выставлен Porsche 911, которым владел Пабло Эскобар

Этот 911 — один из всего 15 выпущенных для Между­народной гонки чемпионов (IROC) 1974 года. Непосред­ственно в соревно­вании приняли участие 12 из них, за рулём данного экзем­пляра выступил британский гонщик Эмерсон Фиттипальди.

«Боевой» автомобиль принимал участие также в 24-часовом марафоне на Дейтоне в 1978 году, а после оказался в Колумбии во владении Эскобара. Наркобарон тоже неодно­кратно гонялся на двухдверке, однако при нём машина была облачена в кузов Porsche 935.

После смерти известного преступника 911 RSR попал в США, где ему вернули оригиналь­ный кузов и ливрею — в таком виде он принимал участие в IROC с Фиттипальди за рулём. Подлин­ность машины подтверждают различные серти­фикаты.

Примечательно, что высокая стоимость спорткара обуславли­вается скорее не владением Эскобара, а историче­ской ценностью самой машины. Один из серии 911 IROC RSR того года был продан в 2016 году за 2,31 миллиона долларов.