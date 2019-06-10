Очень мощный Cadillac Escalade против Ferrari 488 GTB: дрэг!

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance сделало себе имя на серьёзной модернизации двигателей автомобилей. Очередное творение — доработанный Cadillac Escalade. Его 6,2-литровый атмосферный V8 оснастили компрессором, увеличив мощность мотора с 426 до внушительных 816 лошадиных сил!

Теперь Escalade в версии HPE800 с заднеприводной трансмиссией разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,7 секунды. Это позволяет кроссоверу вставать на одну прямую с 670-сильным купе Ferrari 488 GTB и при этом не выглядеть белой вороной.