Если бы «Людей в чёрном» снимали в России

Очень мощный Cadillac Escalade против Ferrari 488 GTB: дрэг!

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Николай Андреев

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance сделало себе имя на серьёзной модернизации двигателей автомобилей. Очередное творение — доработанный Cadillac Escalade. Его 6,2-литровый атмосферный V8 оснастили компрессором, увеличив мощность мотора с 426 до внушительных 816 лошадиных сил!

Теперь Escalade в версии HPE800 с заднеприводной трансмиссией разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 3,7 секунды. Это позволяет кроссоверу вставать на одну прямую с 670-сильным купе Ferrari 488 GTB и при этом не выглядеть белой вороной.

With its HPE800 upgrade completed, this especially nasty Cadillac Escalade needed to undergo some validation testing. What better way to measure performance than to line up next to a Ferrari 488 GTB for a little comparison? HPE800 Cadillac Escalade Vehicle Page: http://bit.ly/2wJckLX Special thanks to Freedom Supercars for the use of their Ferrari. Check them out: https://www.freedomsupercars.com/ For more information please contact us: 979-885-1300 | http://www.HennesseyPerformance.com Would you like to learn how to make fast cars faster? Check out Tuner School where our classroom includes a chassis dyno cell and a 1/4 mile dragstrip - all on the Hennessey Performance campus! 979-885-1300 | http://www.TunerSchool.com Hennessey Merch: http://bit.ly/HPEmerch Instagram: https://goo.gl/yGMzFm Facebook: https://goo.gl/qF1Lub Twitter: https://goo.gl/Xa3Xkc

За кого болели?

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