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Cadillac Escalade получил спортивный вариант

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Компания Cadillac не подготовила к автосалону в Лос-Анджелесе громких премьер, однако кое-что новое все-таки показала: у большого кроссовера Cadillac Escalade появилась новая версия под названием Sport Edition. Правда, весь спорт в данном случае сводится только к стайлингу и оснащению.

Детали:

  • Внешне Escalade Sport Edition выполнен в так называемой стилистике murdered out: весь кузов вместе с хромированными деталями (решетка радиатора, молдинги, накладки на окнах и стойках) полностью окрашен в черный цвет, 22-дюймовые колесные диски – тоже черные.

  • По умолчанию Sport Edition оснащается адаптивной подвеской Magnetic Ride Control, аудиосистемой Bose с 16 динамиками, электроприводом двери багажника, автопарковщиком, креслами с подогревом и вентиляцией, подогревом руля и Wi-Fi точкой доступа.

  • По технике все без изменений: 6,2-литровый двигатель V8 мощностью 462 л.с. работает в паре с десятиступенчатым автоматом, привод может быть задним или полным.

  • Прием заказов на новый Escalade Sport Edition в Америке откроется в первом квартале следующего года. «Спортивное» дополнение доступно для всех модификаций Escalade, кроме базового, и за него предстоит доплатить 2 700 долларов (178 тысяч рублей). То есть самый доступный вариант Sport Edition обойдется в 84 790 долларов (5,6 миллиона рублей).

Cadillac Escalade стал более спортивным?

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