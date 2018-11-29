Cadillac Escalade получил спортивный вариант

Компания Cadillac не подготовила к автосалону в Лос-Анджелесе громких премьер, однако кое-что новое все-таки показала: у большого кроссовера Cadillac Escalade появилась новая версия под названием Sport Edition. Правда, весь спорт в данном случае сводится только к стайлингу и оснащению.

Детали:

Внешне Escalade Sport Edition выполнен в так называемой стилистике murdered out: весь кузов вместе с хромированными деталями (решетка радиатора, молдинги, накладки на окнах и стойках) полностью окрашен в черный цвет, 22-дюймовые колесные диски – тоже черные.

По умолчанию Sport Edition оснащается адаптивной подвеской Magnetic Ride Control, аудиосистемой Bose с 16 динамиками, электроприводом двери багажника, автопарковщиком, креслами с подогревом и вентиляцией, подогревом руля и Wi-Fi точкой доступа.

По технике все без изменений: 6,2-литровый двигатель V8 мощностью 462 л.с. работает в паре с десятиступенчатым автоматом, привод может быть задним или полным.