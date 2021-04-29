Escalade станет последним Cadillac с ДВС

Полный переход моделей Cadillac на электротягу должен завер­шиться до 2030 года. Escalade при таком сценарии уйдёт в 2029-м. При этом уже в 2023 году появится электриче­ский внедорожник тех же габаритов.

В 2024–2025 годах снимут с производства крос­соверы ХТ4, ХТ5 и ХТ6. До 2026–2027-го просуще­ствуют седаны СТ4 и СТ5. Им всем на смену придут чисто электри­ческие аналоги. Однако график может быть пере­смотрен в ту или иную сторону.