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Escalade станет последним Cadillac с ДВС

Новости

Кирилл Малышев

Компания Cadillac рассказала, как она будет отказываться от моделей с двигате­лями внутреннего сгорания. Insideevs пишет, что последним таким автомо­билем станет Escalade. Причём машины сопо­ставимых размеров бренд продолжит выпускать и впредь.

  • Полный переход моделей Cadillac на электротягу должен завер­шиться до 2030 года. Escalade при таком сценарии уйдёт в 2029-м. При этом уже в 2023 году появится электриче­ский внедорожник тех же габаритов.

  • В 2024–2025 годах снимут с производства крос­соверы ХТ4, ХТ5 и ХТ6. До 2026–2027-го просуще­ствуют седаны СТ4 и СТ5. Им всем на смену придут чисто электри­ческие аналоги. Однако график может быть пере­смотрен в ту или иную сторону.

  • Ранее компания Cadillac представила серийную версию кроссовера Lyriq, которая отличается от одно­имённого прошло­годнего концепта лишь мелкими деталями. Приём заказов стартует в сентябре, а «живые» машины появятся в первом квартале следующего года, но цены названы уже сейчас. За одно­моторный Lyriq с 340-сильным двигате­лем попросят минимум 59 990 долларов (4,6 миллиона рублей).

Готовы пересесть на электромобиль?

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