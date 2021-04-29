Escalade станет последним Cadillac с ДВС
Кирилл Малышев
Компания Cadillac рассказала, как она будет отказываться от моделей с двигателями внутреннего сгорания. Insideevs пишет, что последним таким автомобилем станет Escalade. Причём машины сопоставимых размеров бренд продолжит выпускать и впредь.
Полный переход моделей Cadillac на электротягу должен завершиться до 2030 года. Escalade при таком сценарии уйдёт в
2029-м.При этом уже в 2023 году появится электрический внедорожник тех же габаритов.
В 2024–2025 годах снимут с производства кроссоверы ХТ4, ХТ5 и ХТ6. До 2026–2027-го просуществуют седаны СТ4 и СТ5. Им всем на смену придут чисто электрические аналоги. Однако график может быть пересмотрен в ту или иную сторону.
Ранее компания Cadillac представила серийную версию кроссовера Lyriq, которая отличается от одноимённого прошлогоднего концепта лишь мелкими деталями. Приём заказов стартует в сентябре, а «живые» машины появятся в первом квартале следующего года, но цены названы уже сейчас. За одномоторный Lyriq с 340-сильным двигателем попросят минимум 59 990 долларов (4,6 миллиона рублей).