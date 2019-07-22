Cadillac готовит электрический Escalade с запасом хода больше, чем у Теслы
Николай Андреев
Cadillac Escalade следующего поколения получит сразу три типа силовых установок: бензиновую, гибридную и полностью электрическую. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает издание Cadillac Society.
Электрический Escalade на одном заряде сможет проезжать до 400 миль (644 километров). Это на 121 километр больше, чем у самой дальнобойной Tesla Model X 100D, изначально разработанной как электромобиль. Других данных о силовой установке Escalade пока нет.
Топовым бензиновым двигателем станет компрессорный
6,2-литровый V8 от Chevrolet Camaro ZL1 и Corvette Z06. На спорткарах такой мотор развивает 659 л.с. (881 Н·м).
Новый Cadillac Escalade сохранит рамную конструкцию кузова и поступит в продажу в 2020 году. Электрическая версия выйдет на рынок позднее.
Новый Escalade также оснастят модернизированным автопилотом Super Cruise, который самостоятельно управляет автомобилем на шоссе.