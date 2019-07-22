Cadillac готовит электрический Escalade с запасом хода  больше, чем у Теслы

Электрический Escalade на одном заряде сможет проезжать до 400 миль (644 кило­метров). Это на 121 километр больше, чем у самой дально­бойной Tesla Model X 100D, изначально разработан­ной как электро­мобиль. Других данных о силовой установке Escalade пока нет.