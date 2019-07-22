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Cadillac готовит электрический Escalade с запасом хода  больше, чем у Теслы

Новости

Николай Андреев

Cadillac Escalade следующего поколения получит сразу три типа силовых установок: бензиновую, гибридную и полностью электри­ческую. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает издание Cadillac Society.

Нынешний Cadillac Escalade

  • Электрический Escalade на одном заряде сможет проезжать до 400 миль (644 кило­метров). Это на 121 километр больше, чем у самой дально­бойной Tesla Model X 100D, изначально разработан­ной как электро­мобиль. Других данных о силовой установке Escalade пока нет.

  • Топовым бензиновым двигателем станет компрес­сор­ный 6,2-литро­­вый V8 от Chevrolet Camaro ZL1 и Corvette Z06. На спорт­карах такой мотор развивает 659 л.с. (881 Н·м).

  • Новый Cadillac Escalade сохранит рамную кон­струкцию кузова и поступит в продажу в 2020 году. Электриче­ская версия выйдет на рынок позднее.

  • Новый Escalade также оснастят модернизи­рованным авто­пилотом Super Cruise, который самостоя­тельно управляет автомобилем на шоссе.

Cadillac Escalade вашей мечты... 

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