Новый Cadillac Escalade получил шестиметровую версию ESV

Длина Cadillac Escalade ESV составляет 5766 миллиметров, это на 384 мм больше стандартной версии, и на 69 мм больше, чем Escalade ESV предыдущего поколения. Ширина, высота и колёсная база длинной версии равны 2059, 1942 и 3407 мм соответ­ственно. Простран­ство для ног пассажиров третьего ряда выросло до 930 мм, а объём багажника с загрузкой под потолок — до 1214 литров в семи­местной конфигурации.

Одновременно стали известны и американские цены на Cadillac Escalade. Версия с задним приводом стоит от 77 490 долларов (5,8 миллиона рублей), а ESV обойдётся минимум в 80 490 долларов (6 миллионов рублей). Базовым мотором является бензиновый атмосферный 6.2 V8 на 426 л.с. (623 Н·м), но вместо него можно выбрать рядный шестицилиндровый турбодизель 3.0 отдачей 281 л.с. (623 Н·м), причём без доплаты. Оба двигателя сочетаются с десятиступен­чатым «автоматом». Доплата за полный привод — 3000 долларов (223 тысячи рублей).

В список стандартного оснащения нового Cadillac Escalade входят 22-дюймовые колёсные диски, пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы и изогнутый 38-дюймовый монитор, разделённый на три части декоративной накладкой.