Cadillac Escalade превратили в роскошный броневик. А потом расстреляли

В салоне, отделанном алькантарой, установили два больших кресла и пару дополнительных компактных сидений, 32-дюймовый телевизор с приставкой Apple TV, планшеты, точку беспроводного доступа Wi-Fi и аудиосистему Sony. Для простора крышу автомобиля приподняли на 11 сантиметров.

AddArmor укомплектовала Cadillac Escalade дымовой завесой, системой определения взрывчатки, проблесковыми маячками с сиреной, системой кругового обзора и ночного видения, звуковой пушкой, шокерами в дверных ручках, распылителями перцового газа, усиленными бамперами для расчистки завалов, усиленными тормозами и доработанной подвеской. Мотор и трансмиссия остались без изменений.

Стоимость бронированного внедорожника составляет 350 000 долларов (23 миллиона рублей).