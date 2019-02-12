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Cadillac Escalade превратили в роскошный броневик. А потом расстреляли

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Американская фирма AddArmor, основанная бывшими сотрудниками спецслужб, представила бронированную версию внедорожника Cadillac Escalade. Для демонстрации защиты автомобиль расстреляли из винтовки.

AddArmor replaces your vehicle's factory installed windows with bullet resistant, shatter-proof glass. ‘Ballistic glass’ which is also referred to as “transparent armor” isn’t just a thicker version of your vehicle’s factory installed safety glass. AddArmor uses a multi-layered sandwich of acrylic, polycarbonate (a type of plastic) and leaded glass. Follow us on Instagram: https://www.instagram.com/addarmor/ Follow us on Facebook: https://www.facebook.com/addarmor/?modal=admin_todo_tour

Для защиты кузова внедорожника применены особые углепластиковые панели, которые в 10 раз прочнее обычной баллистической стали и при этом на 60 процентов легче. Стёкла толщиной 5 сантиметров способны выдерживать выстрелы из крупнокалиберных штурмовых винтовок и мощных пистолетов.

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В салоне, отделанном алькантарой, установили два больших кресла и пару дополнительных компактных сидений, 32-дюймовый телевизор с приставкой Apple TV, планшеты, точку беспроводного доступа Wi-Fi и аудиосистему Sony. Для простора крышу автомобиля приподняли на 11 сантиметров.

AddArmor укомплектовала Cadillac Escalade дымовой завесой, системой определения взрывчатки, проблесковыми маячками с сиреной, системой кругового обзора и ночного видения, звуковой пушкой, шокерами в дверных ручках, распылителями перцового газа, усиленными бамперами для расчистки завалов, усиленными тормозами и доработанной подвеской. Мотор и трансмиссия остались без изменений. 

Стоимость бронированного внедорожника составляет 350 000 долларов (23 миллиона рублей).

  • Cadillac Escalade оснащается 426-сильным 6.2 V8, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом.

  • С места до 100 км/ч гражданский Escalade разгоняется за 6,7 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.  Динамические характеристики бронированной версии не уточняются. 

  • Российские цены на Escalade начинаются от 5 340 000 рублей.

Чего ещё не хватает доработанному Escalade?

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