За юбилейный Cadillac Escalade в России попросят доплату в миллион рублей

Юбилейный «Эскалейд» окрашен в чёрный металлик, колёсные диски – в чёрный хром, а тормозные суппорта – в красный. Салон внедорожника отделан коричневой кожей.

Самый доступный Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition доступен в комплектации Premium, а надбавка за юбилейный тираж впечатляет – 1 060 000 рублей. Цены на новинку начинаются с 6 350 000 рублей.

В топовой комплектации Platinum (цена такой версии пока неизвестна) Cadillac подарит всем покупателям Escalade 20th Anniversary Edition дополнительный комплект колёсных дисков.