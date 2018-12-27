За юбилейный Cadillac Escalade в России попросят доплату в миллион рублей
Компания Cadillac начала продажи в России юбилейной версии Escalade 20th Anniversary Edition, посвященной 20-летию модели. Машины будут выпущены ограниченным тиражом.
Юбилейный «Эскалейд» окрашен в чёрный металлик, колёсные диски – в чёрный хром, а тормозные суппорта – в красный. Салон внедорожника отделан коричневой кожей.
Самый доступный Cadillac Escalade 20th Anniversary Edition доступен в комплектации Premium, а надбавка за юбилейный тираж впечатляет – 1 060 000 рублей. Цены на новинку начинаются с 6 350 000 рублей.
В топовой комплектации Platinum (цена такой версии пока неизвестна) Cadillac подарит всем покупателям Escalade 20th Anniversary Edition дополнительный комплект колёсных дисков.
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В России Cadillac Escalade оснащается 426-сильным 6.2 V8 и восьмиступенчатым автоматом. С места до 100 км/ч он разгоняется за 6,7 секунды, а максимальная скорость составляет 180 км/ч.
На момент публикации цены на Escalade в комплектации Luxury в России начинались с 4 690 000 рублей.