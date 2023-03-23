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ЕС готовит план, который позволит сохранить ДВС после 2035 года

Новости

Дмитрий Елизаров

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Проект нового плана ЕС по запрету автомобилей с ДВС предусматривает новое исключение для автомобилей с моторами на синтетическом топливе. По данным Reuters, если план будет реализован, в Европейском Союзе появится новая специализированная категория транспортных средств. Это своего рода шаг навстречу властям Германии, которые протестуют против полного запрета с ДВС с 2035 года.

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Фото: Mercedes-Benz

  • Один из пунктов нового предложения Еврокомиссии предусматривает разработку новой технологии для такого транспорта. Автомобили с ДВС на синтетическом топливе должны автоматически переставать заводиться, если их заправить обычным бензином.
  • Источники агентства утверждают, что переговоры между Еврокомиссией и властями Германии продолжаются, и какого-то соглашения стороны должны достигнуть к ближайшему саммиту ЕС. При этом немецкий Минтранс уже выступил с возражениями, назвав технологию распознавания двигателями ископаемого топлива слишком сложной для разработки.
  • Синтетическое топливо производится с использованием возобновляемых источников энергии и уловленного из воздуха углекислого газа. Тем самым оно является климатически нейтральным: вредные выбросы, которые такое топливо генерирует, уже скомпенсированы на этапе его производства. Однако объёмы выпуска такого топлива пока невелики.

Германия заблокировала голосование по проекту запрета ДВС в начале марта. Считается, что власти страны таким образом пытаются защитить немецкий автопром, сохранив для него возможность производства автомобилей с ДВС и исключив необходимость тотального перехода на электротягу.

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