ЕС готовит план, который позволит сохранить ДВС после 2035 года

Проект нового плана ЕС по запрету автомобилей с ДВС предусматривает новое исключение для автомобилей с моторами на синтетическом топливе. По данным Reuters, если план будет реализован, в Европейском Союзе появится новая специализированная категория транспортных средств. Это своего рода шаг навстречу властям Германии, которые протестуют против полного запрета с ДВС с 2035 года.