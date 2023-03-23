ЕС готовит план, который позволит сохранить ДВС после 2035 года

Проект нового плана ЕС по запрету автомобилей с ДВС предусматривает новое исключение для автомобилей с моторами на синтетическом топливе. По данным Reuters, если план будет реализован, в Европейском Союзе появится новая специализированная категория транспортных средств. Это своего рода шаг навстречу властям Германии, которые протестуют против полного запрета с ДВС с 2035 года.
- Один из пунктов нового предложения Еврокомиссии предусматривает разработку новой технологии для такого транспорта. Автомобили с ДВС на синтетическом топливе должны автоматически переставать заводиться, если их заправить обычным бензином.
- Источники агентства утверждают, что переговоры между Еврокомиссией и властями Германии продолжаются, и какого-то соглашения стороны должны достигнуть к ближайшему саммиту ЕС. При этом немецкий Минтранс уже выступил с возражениями, назвав технологию распознавания двигателями ископаемого топлива слишком сложной для разработки.
- Синтетическое топливо производится с использованием возобновляемых источников энергии и уловленного из воздуха углекислого газа. Тем самым оно является климатически нейтральным: вредные выбросы, которые такое топливо генерирует, уже скомпенсированы на этапе его производства. Однако объёмы выпуска такого топлива пока невелики.
Германия заблокировала голосование по проекту запрета ДВС в начале марта. Считается, что власти страны таким образом пытаются защитить немецкий автопром, сохранив для него возможность производства автомобилей с ДВС и исключив необходимость тотального перехода на электротягу.
А ваш автомобиль на чём ездит?
Материал по теме
Немецкий министр объяснил, почему Франция неправа в попытке тотального запрета ДВС
Материал по теме
В Калифорнии хотят запретить хромирование автомобильных деталей
Материал по теме
В одном американском штате предложили запретить торговлю электрокарами к 2035 году
Материал по теме
Нет, мир не перейдёт на электромобили: 5 главных препятствий
Почитать ещё