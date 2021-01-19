Взгляните на необычный болид гонки Rolex 24 — ливрею для него придумал шестилетний ребёнок
Кирилл Малышев
Гоночная машина американской команды Era выйдет на старт сезона серии IMSA в оригинальной ливрее. Раскраску придумал шестилетний мальчик в рамках объявленного конкурса детского рисунка. Об этом пишет издание Motorsport.
Стартовой гонкой в этом сезоне станет Rolex 24 в Дайтоне. Она пройдёт с 27 по 31 января. Изначально предполагалось, что болид в «детской» ливрее выйдет на старт завершающей гонки Motul Petit Le Mans сезона 2020, но она не состоялась.
Конкурс объявили ещё в начале прошлого года. Отмена гонки лишь перенесла подведение его итогов. Победителем выбрали мальчика Оуэна из канадской Оттавы. Он не только увидит плоды своего творчества на профессиональной гоночной машине, но и вместе с отцом сможет посетить паддок команды. Правда, только после снятия санитарных ограничений в связи с COVID-19.
Весной 2020 года компания Rolls-Royce организовала конкурс идей для детей до 16 лет. Юных художников попросили нарисовать Rolls-Royce будущего, ничем не сдерживая собственную фантазию. Призом для победителя стала цифровая визуализация проекта, выполненная профессиональными дизайнерами марки. Дюжину самых необычных работ можно посмотреть в нашей подборке.