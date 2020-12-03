Ввоз иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье продлили ещё на год
Дмитрий Елизаров
Подписано распоряжение о продлении ещё на год моратория на обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на автомобили, ввозимые в Россию из-за рубежа, сообщает ТАСС. Мораторий касается только жителей Дальнего Востока и распространяется лишь на автомобили для частного пользования.
Жители Приморья и дальше смогут ввозить из Японии машины с пробегом и пользоваться ими, не устанавливая «тревожную кнопку». Впервые этот мораторий был введён в 2018 году, а годом позже его продлили ещё на год.
Как указано в распоряжении, распространяется он на автомобили, ввозимые для личных нужд, а воспользоваться мораторием могут как зарегистрированные жители региона, так и те, кто планирует переехать туда на постоянное место жительства.
Срок действия моратория истекал 2 декабря. Как сообщает местная пресса, в порту Владивостока к вчерашнему дню скопилось множество иномарок, ожидавших решения правительства. В ближайшие дни владивостокская таможня ожидает прихода парома с грузом в три тысячи подержанных иномарок.
Если бы мораторий не был продлён, их владельцам пришлось бы в срочном порядке искать возможность установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, но, по данным «Вестей Приморья», в наличии в регионе «тревожных кнопок» нет. Согласно действующим нормам, которые не распространяются только на Приморье, на автомобиль без «кнопки» не удастся получить ни свидетельство о безопасности, ни ПТС.
Ранее сообщалось, что неожиданные сложности для приморского рынка вторичных автомобилей создал переход на электронные ПТС, состоявшийся в России 1 ноября. Местные органы, уполномоченные оформлять документы, оказались не способны справиться с внезапной нагрузкой.