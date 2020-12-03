Ввоз иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье продлили ещё на год

Подписано распоряжение о продлении ещё на год моратория на обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на авто­мобили, ввозимые в Россию из-за рубежа, сообщает ТАСС. Мораторий касается только жителей Дальнего Востока и распро­страняется лишь на авто­мобили для частного пользования.

Жители Приморья и дальше смогут ввозить из Японии машины с пробегом и пользо­ваться ими, не устанав­ливая «тревожную кнопку». Впервые этот мораторий был введён в 2018 году, а годом позже его продлили ещё на год.

Как указано в распоряжении, распро­страняется он на авто­мобили, ввозимые для личных нужд, а восполь­зоваться мораторием могут как зареги­стриро­ванные жители региона, так и те, кто планирует переехать туда на постоянное место жительства.

Срок действия моратория истекал 2 декабря. Как сообщает местная пресса, в порту Влади­востока к вчерашнему дню скопилось множество иномарок, ожидавших решения правитель­ства. В ближайшие дни влади­восток­ская таможня ожидает прихода парома с грузом в три тысячи подер­жанных иномарок.

Если бы мораторий не был продлён, их владельцам пришлось бы в срочном порядке искать возмож­ность установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, но, по данным «Вестей Приморья», в наличии в регионе «тревожных кнопок» нет. Согласно действующим нормам, которые не распро­страняются только на Приморье, на авто­мобиль без «кнопки» не удастся получить ни свидетель­ство о безопасности, ни ПТС.