Самый мощный пикап Hennessey на базе Ford рассекречен

Ввоз иномарок без ЭРА-ГЛОНАСС в Приморье продлили ещё на год

Новости

Дмитрий Елизаров

Подписано распоряжение о продлении ещё на год моратория на обязательную установку системы ЭРА-ГЛОНАСС на авто­мобили, ввозимые в Россию из-за рубежа, сообщает ТАСС. Мораторий касается только жителей Дальнего Востока и распро­страняется лишь на авто­мобили для частного пользования.

  • Жители Приморья и дальше смогут ввозить из Японии машины с пробегом и пользо­ваться ими, не устанав­ливая «тревожную кнопку». Впервые этот мораторий был введён в 2018 году, а годом позже его продлили ещё на год.

  • Как указано в распоряжении, распро­страняется он на авто­мобили, ввозимые для личных нужд, а восполь­зоваться мораторием могут как зареги­стриро­ванные жители региона, так и те, кто планирует переехать туда на постоянное место жительства.

  • Срок действия моратория истекал 2 декабря. Как сообщает местная пресса, в порту Влади­востока к вчерашнему дню скопилось множество иномарок, ожидавших решения правитель­ства. В ближайшие дни влади­восток­ская таможня ожидает прихода парома с грузом в три тысячи подер­жанных иномарок.

  • Если бы мораторий не был продлён, их владельцам пришлось бы в срочном порядке искать возмож­ность установки системы ЭРА-ГЛОНАСС, но, по данным «Вестей Приморья», в наличии в регионе «тревожных кнопок» нет. Согласно действующим нормам, которые не распро­страняются только на Приморье, на авто­мобиль без «кнопки» не удастся получить ни свидетель­ство о безопасности, ни ПТС.

  • Ранее сообщалось, что неожиданные сложности для приморского рынка вторичных автомо­билей создал переход на электронные ПТС, состояв­шийся в России 1 ноября. Местные органы, уполно­моченные оформлять документы, оказались не способны справиться с внезапной нагрузкой.

Как считаете, нужная льгота?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение