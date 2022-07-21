ЭРА-ГЛОНАСС временно отменили: что изменится на рынке подержанных автомобилей

Временная отмена ЭРА-ГЛОНАСС: зачем это нужно

До подписания нового постановления правительства все автовладельцы были обязаны устанавливать на ввозимые в страну машины систему ЭРА-ГЛОНАСС — даже на машины с пробегом. Без неё автомобиль невозможно было зарегистрировать в ГИБДД. Однако в последние месяцы на это оборудование возник дефицит: «тревожные кнопки» были в наличии далеко не у всех дистрибьюторов. Причём на проблемы с доступностью системы и ценами на неё водители жаловались и до введения санкций в отношении России.

По словам опрошенных участников отрасли, из-за кризиса на рынке микроэлектроники устройства подорожали с привычных 5–6 тысяч рублей до 40–100 тысяч рублей, в зависимости от ситуации с поставками. Первыми льготу, позволявшую регистрировать машины без ЭРА-ГЛОНАСС, получили жители Дальневосточного федерального округа: им разрешили не ставить систему до конца 2022 года.

После начала весеннего кризиса ситуация с поставками нужных для производства системы деталей ухудшилась. При этом на фоне заморозки производства автомобилей в России, резкого роста цен на новые машины, а также укрепления рубля повысился спрос на машины с пробегом, ввозимые из-за границы. Только вот зарегистрировать их без ЭРА-ГЛОНАСС было нельзя, а цены на это устройство увеличились ещё сильнее.

Как показал проведённый Журналом Авто.ру анализ рынка, официальные продавцы в основном предлагают купить «тревожные кнопки» в комплекте с пакетами услуг: установка ЭРА-ГЛОНАСС, оформление СБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства) и ЭПТС. В нескольких компаниях рассказали, что такой набор услуг стоит от 85 до 105 тыс. рублей, в зависимости от автомобиля. На Дальнем Востоке кнопку были готовы продать за 40 тыс. рублей, а частные продавцы на различных интернет-площадках предлагают устройства по цене около 100 тыс. рублей.

О том, что сейчас продавцы ставят завышенную цену на систему, рассказал Журналу Авто.ру и глава Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров. По его словам, на рынке образовалась целая схема по перепродаже дефицитных систем.

Теперь, как отмечают в правительстве, у АО «ГЛОНАСС», компании-производителя систем вызова экстренных служб, есть время на то, чтобы перенастроить логистические цепочки и увеличить объёмы производства. Временный упрощённый порядок регистрации ввезённых автомобилей физических лиц будет действовать до 1 февраля 2023 года, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — до 1 октября 2022 года.

Благодаря мораторию ввезти автомобиль из любой страны теперь значительно проще, рассказал в беседе с Журналом Авто.ру руководитель аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» (занимается оформлением СБКТС в том числе на ввезённые автомобили) Юрий Пархоменко.

«Оформлять и регистрировать такие автомобили стало значительно проще. Раз не ставят ЭРА-ГЛОНАСС, значит, его работу не нужно проверять в лабораториях, запрашивать специальные документы в АО "ГЛОНАСС". В итоге процесс значительно упрощается и ускоряется. Также собственнику не придётся тратиться на установку устройства. По такой схеме ввезти машину теперь значительно проще, хоть из Казахстана, хоть из Армении», — заключил эксперт.

Как объяснили корреспонденту Журнала Авто.ру в пресс-службе АО «ГЛОНАСС», временный порядок не исключает саму возможность установки системы вызова экстренных служб. Там же добавили, что указанные сроки согласованы Минпромторгом с российскими производителями таких систем.

«Автовладельцы, которые заботятся о своей безопасности, продолжат оснащение ввезённых автомобилей кнопками SOS, которые есть в наличии у производителей. Временной лаг позволит сформировать запас систем, необходимый для покрытия растущей потребности по оснащению ввозимых в Россию автомобилей», — сказали в организации.