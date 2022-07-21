ЭРА-ГЛОНАСС временно отменили: что изменится на рынке подержанных автомобилей
Анастасия Попова
В России изменился порядок регистрации ввезённых из-за границы автомобилей: частные владельцы теперь смогут оформить машину в ГИБДД без обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС. Рассказываем, как будет работать нововведение, сколько продлится мораторий и как это поможет рынку.
Временная отмена ЭРА-ГЛОНАСС: зачем это нужно
До подписания нового постановления правительства все автовладельцы были обязаны устанавливать на ввозимые в страну машины систему ЭРА-ГЛОНАСС — даже на машины с пробегом. Без неё автомобиль невозможно было зарегистрировать в ГИБДД. Однако в последние месяцы на это оборудование возник дефицит: «тревожные кнопки» были в наличии далеко не у всех дистрибьюторов. Причём на проблемы с доступностью системы и ценами на неё водители жаловались и до введения санкций в отношении России.
По словам опрошенных участников отрасли, из-за кризиса на рынке микроэлектроники устройства подорожали с привычных 5–6 тысяч рублей до 40–100 тысяч рублей, в зависимости от ситуации с поставками. Первыми льготу, позволявшую регистрировать машины без ЭРА-ГЛОНАСС, получили жители Дальневосточного федерального округа: им разрешили не ставить систему до конца 2022 года.
После начала весеннего кризиса ситуация с поставками нужных для производства системы деталей ухудшилась. При этом на фоне заморозки производства автомобилей в России, резкого роста цен на новые машины, а также укрепления рубля повысился спрос на машины с пробегом, ввозимые из-за границы. Только вот зарегистрировать их без ЭРА-ГЛОНАСС было нельзя, а цены на это устройство увеличились ещё сильнее.
Как показал проведённый Журналом Авто.ру анализ рынка, официальные продавцы в основном предлагают купить «тревожные кнопки» в комплекте с пакетами услуг: установка ЭРА-ГЛОНАСС, оформление СБКТС (Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства) и ЭПТС. В нескольких компаниях рассказали, что такой набор услуг стоит от 85 до 105 тыс. рублей, в зависимости от автомобиля. На Дальнем Востоке кнопку были готовы продать за 40 тыс. рублей, а частные продавцы на различных интернет-площадках предлагают устройства по цене около 100 тыс. рублей.
О том, что сейчас продавцы ставят завышенную цену на систему, рассказал Журналу Авто.ру и глава Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров. По его словам, на рынке образовалась целая схема по перепродаже дефицитных систем.
Теперь, как отмечают в правительстве, у АО «ГЛОНАСС», компании-производителя систем вызова экстренных служб, есть время на то, чтобы перенастроить логистические цепочки и увеличить объёмы производства. Временный упрощённый порядок регистрации ввезённых автомобилей физических лиц будет действовать до 1 февраля 2023 года, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — до 1 октября 2022 года.
Благодаря мораторию ввезти автомобиль из любой страны теперь значительно проще, рассказал в беседе с Журналом Авто.ру руководитель аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» (занимается оформлением СБКТС в том числе на ввезённые автомобили) Юрий Пархоменко.
«Оформлять и регистрировать такие автомобили стало значительно проще. Раз не ставят ЭРА-ГЛОНАСС, значит, его работу не нужно проверять в лабораториях, запрашивать специальные документы в АО "ГЛОНАСС". В итоге процесс значительно упрощается и ускоряется. Также собственнику не придётся тратиться на установку устройства. По такой схеме ввезти машину теперь значительно проще, хоть из Казахстана, хоть из Армении», — заключил эксперт.
Как объяснили корреспонденту Журнала Авто.ру в пресс-службе АО «ГЛОНАСС», временный порядок не исключает саму возможность установки системы вызова экстренных служб. Там же добавили, что указанные сроки согласованы Минпромторгом с российскими производителями таких систем.
«Автовладельцы, которые заботятся о своей безопасности, продолжат оснащение ввезённых автомобилей кнопками SOS, которые есть в наличии у производителей. Временной лаг позволит сформировать запас систем, необходимый для покрытия растущей потребности по оснащению ввозимых в Россию автомобилей», — сказали в организации.
Жизнь водителям действительно упростят, но только на время
О том, потребуется ли после истечения льготного срока доустанавливать систему тем, кто успел зарегистрировать такие автомобили в ГИБДД, в постановлении не указано. Как объяснил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, формально документ подразумевает последующую необходимость купить систему и поставить её в машину. При этом он уверен, что проконтролировать этот процесс будет почти невозможно, а водители не станут этим заниматься.
«Формально водителям таких “некомплектных” автомобилей инспекторы ГИБДД смогут выписывать штрафы по 12.5.1 КоАП “Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых… эксплуатация транспортного средства запрещена”. Но в реальности этих штрафов не будет — инспекторы не проверяют, есть в машинах ЭРА-ГЛОНАСС или нет», — заявил Шапарин.
При этом, по словам эксперта, само нововведение значительно облегчает водителям жизнь. С одной стороны, упрощается ввоз автомобиля из любой страны, включая все страны СНГ. С другой — это ещё и экономия. «Автомобилисты смогут сэкономить 50–100 тыс. рублей, в зависимости от жадности установщиков и продавцов систем ЭРА-ГЛОНАСС. При этом все остальные требования, в том числе получение СБКТС, сохраняются», — сказал Шапарин. Эксперт добавил, что установку системы необходимо перевести на добровольную основу, что снизит цены на устройство и не отразится на безопасности водителей.
Олег Амиров полагает, что без ЭРА-ГЛОНАСС в нынешних условиях вполне можно обойтись — ради наполнения рынка. «Пока в России есть проблемы с производством машин, наличие ЭРА-ГЛОНАСС в них не так принципиально, главное — восстановить промышленность. Для обычных водителей такая мера полезна: сейчас параллельный импорт развивается. Автомобили ввозят из-за рубежа по самым разным схемам, и водители смогут их быстро регистрировать без переплат».
При этом Амиров назвал такую «заморозку» лишь временным решением, которое вряд ли кардинально повлияет на ситуацию с ценами. «Чиновники процесс ценообразования и манипуляции с перепродажами устройств на фоне дефицита не контролируют. При этом я не уверен, что производитель сможет быстро произвести нужные рынку объёмы устройств. Поэтому вполне возможно, что льготу продлят и после назначенного срока, как это было в случае с Дальним Востоком», — заключил эксперт.