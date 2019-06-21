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У африканского вице-президента отобрали 25 суперкаров. Теперь их пустят с молотка

Новости

Николай Андреев

Аукционный дом Bonhams продаст собрание автомобилей первого вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Мангу. Коллекцию из 25 автомобилей в 2016 году арестовали власти Швейцарии в ходе антикоррупционного расследования.

Lamborghini Veneno Roadster, Koenigsegg One:1, McLaren P1 и Bugatti Veyron
McLaren P1 и Bugatti Veyron
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Lamborghini Veneno Roadster, Koenigsegg One:1, McLaren P1 и Bugatti Veyron

  • Наиболее ценными в коллекции являются Lamborghini Veneno Roadster (выпущено только девять экземпляров на весь мир) и Koenigsegg One:1 (существует семь таких купе). Также есть чуть менее редкие Aston Martin One-77, Bugatti Veyron, Ferrari La Ferrari, McLaren P1, Porsche Carrera GT и другие модели марок Bentley, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Maybach.

  • Стоимость конфискованного собрания превышает 12 миллионов евро. Вырученные средства пойдут на благотворительность.

Несмотря на аресты в Европе, Теодор Нгема Обианг Мангу остаётся первым вице-президентом Экваториальной Гвинеи. Всё дело в том, что его отец – Теодоро Обианг Нгема Мбасого – правит страной с 1979 года и обвиняется многими государствами в диктатуре.

Какой из представленных на фотографиях суперкаров круче?

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