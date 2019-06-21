У африканского вице-президента отобрали 25 суперкаров. Теперь их пустят с молотка
Николай Андреев
Аукционный дом Bonhams продаст собрание автомобилей первого вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Мангу. Коллекцию из 25 автомобилей в 2016 году арестовали власти Швейцарии в ходе антикоррупционного расследования.
Наиболее ценными в коллекции являются Lamborghini Veneno Roadster (выпущено только девять экземпляров на весь мир) и Koenigsegg One:1 (существует семь таких купе). Также есть чуть менее редкие Aston Martin One-77, Bugatti Veyron, Ferrari La Ferrari, McLaren P1, Porsche Carrera GT и другие модели марок Bentley, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Maybach.
Стоимость конфискованного собрания превышает 12 миллионов евро. Вырученные средства пойдут на благотворительность.
Несмотря на аресты в Европе, Теодор Нгема Обианг Мангу остаётся первым вице-президентом Экваториальной Гвинеи. Всё дело в том, что его отец – Теодоро Обианг Нгема Мбасого – правит страной с 1979 года и обвиняется многими государствами в диктатуре.