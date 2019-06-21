У африканского вице-президента отобрали 25 суперкаров. Теперь их пустят с молотка

Наиболее ценными в коллекции являются Lamborghini Veneno Roadster (выпущено только девять экземпляров на весь мир) и Koenigsegg One:1 (существует семь таких купе). Также есть чуть менее редкие Aston Martin One-77, Bugatti Veyron, Ferrari La Ferrari, McLaren P1, Porsche Carrera GT и другие модели марок Bentley, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Maybach.