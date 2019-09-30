За гиперкары африканского диктатора заплатили 1,7 миллиарда рублей

Самым дорогим автомобилем аукциона стал 750-сильный родстер Lamborghini Veneno 2014 года, выпущенный в девяти экземплярах в честь 50-летнего юбилея марки. За него отдали 8,34 миллиона долларов.

Более редкий 1360-сильный Koenigsegg One:1, существующий в шести экземплярах, продали за 4,63 миллиона долларов. Ранее в Bonhams оценили купе в 2,2 миллиона долларов, что не понравилось шведскому производителю гиперкаров. За 760-сильный Aston Martin One-77 (таких всего 77 штук) заплатили 1,56 миллиона долларов, а за 1001-сильный Bugatti Veyron (он разошёлся тиражом в 500 экземпляров) – 1,32 миллиона долларов.

Также среди проданных автомобилей есть Ferrari La Ferrari, McLaren P1, Porsche Carrera GT и другие модели марок Bentley, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Maybach, но их окончательная стоимость неизвестна. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.

Собрание автомобилей Теодоро Нгемы Обианга Мангу власти Швейцарии арестовали в 2016 году в ходе антикоррупционного расследования. Несмотря на это, он сохранил свою должность, так как его отец – Теодоро Обианг Нгема Мбасого – правит страной с 1979 года и обвиняется многими государствами в диктатуре.