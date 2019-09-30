За гиперкары африканского диктатора заплатили 1,7 миллиарда рублей
Николай Андреев
Аукционный дом Bonhams продал собрание из 25 автомобилей первого вице-президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгемы Обианга Мангу, арестованное властями Швейцарии. Организаторы планировали выручить 12 миллионов долларов, но коллекция ушла за 27 миллионов долларов, или 1,7 миллиарда рублей по текущему курсу. Об этом рассказало агентство Reuters.
Самым дорогим автомобилем аукциона стал 750-сильный родстер Lamborghini Veneno 2014 года, выпущенный в девяти экземплярах в честь 50-летнего юбилея марки. За него отдали 8,34 миллиона долларов.
Более редкий 1360-сильный Koenigsegg One:1, существующий в шести экземплярах, продали за 4,63 миллиона долларов. Ранее в Bonhams оценили купе в 2,2 миллиона долларов, что не понравилось шведскому производителю гиперкаров. За 760-сильный Aston Martin One-77 (таких всего 77 штук) заплатили 1,56 миллиона долларов, а за 1001-сильный Bugatti Veyron (он разошёлся тиражом в 500 экземпляров) – 1,32 миллиона долларов.
Также среди проданных автомобилей есть Ferrari La Ferrari, McLaren P1, Porsche Carrera GT и другие модели марок Bentley, Lamborghini, Maserati, Mercedes-Maybach, но их окончательная стоимость неизвестна. Все вырученные средства пойдут на благотворительность.
Собрание автомобилей Теодоро Нгемы Обианга Мангу власти Швейцарии арестовали в 2016 году в ходе антикоррупционного расследования. Несмотря на это, он сохранил свою должность, так как его отец – Теодоро Обианг Нгема Мбасого – правит страной с 1979 года и обвиняется многими государствами в диктатуре.