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Это самый роскошный Мерседес на батарейках: 56 дюймов дисплеев и больше 680 км на одной зарядке

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Кирилл Малышев

Mercedes-Benz представил свой полностью электрический седан EQS. Это «зелёный» аналог представитель­ского S-класса, разработанный исключи­тельно как электро­мобиль. Продажи начнутся с двух версий: 450+ и 580.

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  • При длине 5216 мм, ширине 1926 мм и высоте 1512 мм флагманский электро­седан Мерседеса оказался немного крупнее стандартного S-класса.

  • Базовый вариант EQS 450+ — заднеприводный, его един­ственный двигатель развивает 333 л.с. и 568 Нм. Разгон до сотни занимает 6,2 секунды, максимальная скорость — 210 километров в час. Ёмкость батареи составляет 108 кВт·ч. В максимально экономичном режиме движения машина сможет проехать свыше 680 километров.

  • Mercedes-Benz EQS 580 оснащается двумя электро­моторами и имеет привод уже на все колёса, суммарная мощность — 523 л.с. и 855 Нм. Максимальная скорость ограничена на той же отметке, 210 км/ч, а вот разгон до сотни почти на две секунды быстрее — за 4,3 секунды. На такой же батарее машина проезжает до 620 километров.

  • EQS стал первой в мире представитель­ской моделью, построенной на электрической модульной архитектуре. У него лучший в мире для серийной машины коэффициент аэро­динамиче­ского сопротив­ления — всего 0,20 Сх. Система рекуперации обеспечивает замедление до 3 м/с². Для сравнения: штатные тормоза дают меньше — 2 м/с². Во многих случаях при штатном замедлении можно обойтись без нажатия на педаль тормоза.

  • На седане впервые применяются батареи нового поколения. У них доступная для использо­вания ёмкость на 26% больше, чем у кроссовера EQC 400. Система управления аккуму­ляторами разработана Мерседесом само­стоятельно. Её в процессе эксплуатации машины можно обновлять «по воздуху», оптимизируя расход энергии. От быстрой зарядки электричества на 300 километров пробега машина набирает за 15 минут.

  • Навигация строит маршрут с учётом наличия зарядных станций на пути, если потребуется пополнить запас энергии. Пересчёт происходит мгновенно с учётом ситуации с пробками и манеры вождения. Или, например, при старте утром система сразу подскажет, хватит ли батареи на весь день поездок.

  • Принципиально новая компоновка силовой установки позволила сменить дизайн. Электрический S-класс напоминает не классический седан, а фастбек. Салон сдвинут вперёд (концепция cab forward). Спереди стиль Black unit подразумевает LED-фары, соединённые световой полосой, и чёрную фальш­радиаторную решётку.

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  • Все опции и электронные системы модели обновляются также «по воздуху». Можно скачивать дополни­тельный функционал. Так, на старте доступны специальные ездовые режимы для начинающих водителей или для сервисменов, несколько игр. В перс­пективе опции можно будет докупать уже после приобретения машины, активировать их на время или пользоваться ими бесплатно в течение нескольких дней в триальном режиме.

  • Впервые в мире предлагается электропривод всех четырёх дверей. В зави­симости от комплектации в EQS может быть до 350 сенсоров и датчиков, акустическая система Burmester с 15 динамиками, двумя сабвуферами и усилителем, программы для создания настроения или тонуса водителя, полно­управляемое шасси, матричные LED-фары с 1,3 миллиона микро­зеркал в каждой. Автомобиль подготовлен под установку системы автопарковки с четвёртым уровнем автономности.

  • Главная фишка интерьера — три экрана под единым 56-дюймовым стеклом. Система называется MBUX Hyperscreen и работает при помощи восьми­ядерного процессора, 24 Гб оперативной памяти и обучаемого искус­ственного интеллекта. Тачскрины устойчивы к царапинам и обладают вибро­откликом. В оснащение также могут входить большой проекци­онный дисплей с допол­ненной реаль­ностью, функции подогрева, вентиляции и массажа во всех сиденьях, система аромати­зации воздуха в салоне со специаль­ным ароматом No.6 MOOD Linen.

  • В продажу Mercedes-Benz EQS поступит до конца года, комплектации с ценами пока не объявлены. Однако, по данным Motor1, в США они могут составить около 110 тысяч долларов за версию EQS 450+ и 120 тысяч — за вариант EQS 580. При такой стоимости конкурировать он будет с такими электрокарами в топовых исполнениях, как Lucid Air Grand Touring (131,5 тысячи долларов), Tesla Model S Plaid (120 тысяч долларов) и рядом дорогих модификаций Porsche Taycan.

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