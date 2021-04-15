Это самый роскошный Мерседес на батарейках: 56 дюймов дисплеев и больше 680 км на одной зарядке
Кирилл Малышев
Mercedes-Benz представил свой полностью электрический седан EQS. Это «зелёный» аналог представительского
При длине 5216 мм, ширине 1926 мм и высоте 1512 мм флагманский электроседан Мерседеса оказался немного крупнее стандартного
S-класса.
Базовый вариант EQS 450+ — заднеприводный, его единственный двигатель развивает 333 л.с. и 568 Нм. Разгон до сотни занимает 6,2 секунды, максимальная скорость — 210 километров в час. Ёмкость батареи составляет 108 кВт·ч. В максимально экономичном режиме движения машина сможет проехать свыше 680 километров.
Mercedes-Benz EQS 580 оснащается двумя электромоторами и имеет привод уже на все колёса, суммарная мощность — 523 л.с. и 855 Нм. Максимальная скорость ограничена на той же отметке,
210 км/ч,а вот разгон до сотни почти на две секунды быстрее — за 4,3 секунды. На такой же батарее машина проезжает до 620 километров.
EQS стал первой в мире представительской моделью, построенной на электрической модульной архитектуре. У него лучший в мире для серийной машины коэффициент аэродинамического сопротивления — всего 0,20 Сх. Система рекуперации обеспечивает замедление до
3 м/с².Для сравнения: штатные тормоза дают меньше — 2 м/с².Во многих случаях при штатном замедлении можно обойтись без нажатия на педаль тормоза.
На седане впервые применяются батареи нового поколения. У них доступная для использования ёмкость на 26% больше, чем у кроссовера EQC 400. Система управления аккумуляторами разработана Мерседесом самостоятельно. Её в процессе эксплуатации машины можно обновлять «по воздуху», оптимизируя расход энергии. От быстрой зарядки электричества на 300 километров пробега машина набирает за 15 минут.
Навигация строит маршрут с учётом наличия зарядных станций на пути, если потребуется пополнить запас энергии. Пересчёт происходит мгновенно с учётом ситуации с пробками и манеры вождения. Или, например, при старте утром система сразу подскажет, хватит ли батареи на весь день поездок.
Принципиально новая компоновка силовой установки позволила сменить дизайн. Электрический
S-класснапоминает не классический седан, а фастбек. Салон сдвинут вперёд (концепция cab forward). Спереди стиль Black unit подразумевает LED-фары, соединённые световой полосой, и чёрную фальшрадиаторную решётку.
Все опции и электронные системы модели обновляются также «по воздуху». Можно скачивать дополнительный функционал. Так, на старте доступны специальные ездовые режимы для начинающих водителей или для сервисменов, несколько игр. В перспективе опции можно будет докупать уже после приобретения машины, активировать их на время или пользоваться ими бесплатно в течение нескольких дней в триальном режиме.
Впервые в мире предлагается электропривод всех четырёх дверей. В зависимости от комплектации в EQS может быть до 350 сенсоров и датчиков, акустическая система Burmester с 15 динамиками, двумя сабвуферами и усилителем, программы для создания настроения или тонуса водителя, полноуправляемое шасси, матричные LED-фары с 1,3 миллиона микрозеркал в каждой. Автомобиль подготовлен под установку системы автопарковки с четвёртым уровнем автономности.
Главная фишка интерьера — три экрана под единым 56-дюймовым стеклом. Система называется MBUX Hyperscreen и работает при помощи восьмиядерного процессора, 24 Гб оперативной памяти и обучаемого искусственного интеллекта. Тачскрины устойчивы к царапинам и обладают виброоткликом. В оснащение также могут входить большой проекционный дисплей с дополненной реальностью, функции подогрева, вентиляции и массажа во всех сиденьях, система ароматизации воздуха в салоне со специальным ароматом No.6 MOOD Linen.
В продажу Mercedes-Benz EQS поступит до конца года, комплектации с ценами пока не объявлены. Однако, по данным Motor1, в США они могут составить около 110 тысяч долларов за версию EQS 450+ и 120 тысяч — за вариант EQS 580. При такой стоимости конкурировать он будет с такими электрокарами в топовых исполнениях, как Lucid Air Grand Touring (131,5 тысячи долларов), Tesla Model S Plaid (120 тысяч долларов) и рядом дорогих модификаций Porsche Taycan.