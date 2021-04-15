Это самый роскошный Мерседес на батарейках: 56 дюймов дисплеев и больше 680 км на одной зарядке

Все опции и электронные системы модели обновляются также «по воздуху». Можно скачивать дополни­тельный функционал. Так, на старте доступны специальные ездовые режимы для начинающих водителей или для сервисменов, несколько игр. В перс­пективе опции можно будет докупать уже после приобретения машины, активировать их на время или пользоваться ими бесплатно в течение нескольких дней в триальном режиме.

Впервые в мире предлагается электропривод всех четырёх дверей. В зави­симости от комплектации в EQS может быть до 350 сенсоров и датчиков, акустическая система Burmester с 15 динамиками, двумя сабвуферами и усилителем, программы для создания настроения или тонуса водителя, полно­управляемое шасси, матричные LED-фары с 1,3 миллиона микро­зеркал в каждой. Автомобиль подготовлен под установку системы автопарковки с четвёртым уровнем автономности.

Главная фишка интерьера — три экрана под единым 56-дюймовым стеклом. Система называется MBUX Hyperscreen и работает при помощи восьми­ядерного процессора, 24 Гб оперативной памяти и обучаемого искус­ственного интеллекта. Тачскрины устойчивы к царапинам и обладают вибро­откликом. В оснащение также могут входить большой проекци­онный дисплей с допол­ненной реаль­ностью, функции подогрева, вентиляции и массажа во всех сиденьях, система аромати­зации воздуха в салоне со специаль­ным ароматом No.6 MOOD Linen.