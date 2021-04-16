В Mercedes-Benz объяснили, почему у электрокара EQS обычные зеркала
Дмитрий Елизаров
Дебютировавший накануне флагманский электромобиль компании Mercedes-Benz в серийном варианте будет оснащаться обычными боковыми зеркалами. При этом многие более доступные электрокары уже получили вместо них камеры заднего вида. Как пишет Automotive News, компания объяснила это заботой о здоровье пассажиров.
Глава концерна Daimler Ола Каллениус заявил, что, согласно исследованиям фирмы, транслируемая на внутренние экраны картинка происходящего за автомобилем в зеркальном отражении может привести к укачиванию пассажиров.
При этом камеры требуют дополнительного электропитания. А это сводит на нет выигрыш, который будет получен за счёт некоторого улучшения аэродинамических показателей: как правило, применяющиеся вместо зеркал видеокамеры значительно компактнее традиционных корпусов. Mercedes-Benz EQS даже с такими корпусами назван самым аэродинамичным среди современных автомобилей.
Боковыми камерами некоторые свои автомобили уже стандартно оснащают Honda, Lexus и Audi. Ола Каллениус заявил, что и в Mercedes-Benz готовы вернуться к этому решению по мере его усовершенствования, тем более что грузовое подразделение Daimler также его уже применяет.
Mercedes-Benz EQS получил не только рекордный коэффициент аэродинамического сопротивления, но и 56-дюймовый экран Hyperscreen, и две силовые установки на этапе старта продаж. Самая мощная из них обеспечит электрокару возможность ускоряться до
100 км/чза 4,3 секунды.