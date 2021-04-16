В Mercedes-Benz объяснили, почему у электрокара EQS обычные зеркала

Глава концерна Daimler Ола Каллениус заявил, что, согласно исследо­ваниям фирмы, транслируемая на внутренние экраны картинка происходящего за авто­мобилем в зеркальном отражении может привести к укачиванию пассажиров.

При этом камеры требуют дополнительного электро­питания. А это сводит на нет выигрыш, который будет получен за счёт некоторого улучшения аэро­динами­ческих показателей: как правило, применяющи­еся вместо зеркал видео­камеры значительно компактнее традици­онных корпусов. Mercedes-Benz EQS даже с такими корпусами назван самым аэро­динамичным среди современных автомобилей.

Боковыми камерами некоторые свои автомобили уже стандартно оснащают Honda, Lexus и Audi. Ола Каллениус заявил, что и в Mercedes-Benz готовы вернуться к этому решению по мере его усовер­шенство­вания, тем более что грузовое подраз­деление Daimler также его уже применяет.