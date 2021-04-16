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В Mercedes-Benz объяснили, почему у электрокара EQS обычные зеркала

Новости

Дмитрий Елизаров

Дебютировавший накануне флагманский электромобиль компании Mercedes-Benz в серийном варианте будет оснащаться обычными боковыми зеркалами. При этом многие более доступные электрокары уже получили вместо них камеры заднего вида. Как пишет Automotive News, компания объяснила это заботой о здоровье пассажиров.

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  • Глава концерна Daimler Ола Каллениус заявил, что, согласно исследо­ваниям фирмы, транслируемая на внутренние экраны картинка происходящего за авто­мобилем в зеркальном отражении может привести к укачиванию пассажиров.

  • При этом камеры требуют дополнительного электро­питания. А это сводит на нет выигрыш, который будет получен за счёт некоторого улучшения аэро­динами­ческих показателей: как правило, применяющи­еся вместо зеркал видео­камеры значительно компактнее традици­онных корпусов. Mercedes-Benz EQS даже с такими корпусами назван самым аэро­динамичным среди современных автомобилей.

  • Боковыми камерами некоторые свои автомобили уже стандартно оснащают Honda, Lexus и Audi. Ола Каллениус заявил, что и в Mercedes-Benz готовы вернуться к этому решению по мере его усовер­шенство­вания, тем более что грузовое подраз­деление Daimler также его уже применяет.

  • Mercedes-Benz EQS получил не только рекордный коэффи­циент аэро­динами­ческого сопротив­ления, но и 56-дюймовый экран Hyperscreen, и две силовые установки на этапе старта продаж. Самая мощная из них обеспечит электрокару возможность ускоряться до 100 км/ч за 4,3 секунды.

Предпочли бы обычные зеркала или видеокамеры?

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