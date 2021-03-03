Очень странный Chevrolet Corvette продают за 950 тысяч рублей. У него четыре двери

1,4-метровый экран и ни единой кнопки: как выглядит салон роскошнейшего Мерседеса

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz опубликовала видео, посвящённое разработке архитектуры интерьера и пользователь­ского интерфейса флагманского электро­мобиля EQS. Судя по видео, салон EQS вообще избавят от физических кнопок.

  • Доминантой интерьера станет 56-дюймовая (1,42 метра) стеклянная панель под названием Hyperscreen, уже анонсиро­ванная ранее и теперь показанная на видео. Она будет сочетать в себе сразу три монитора — для панели приборов и медиасистемы, а третий экран предоставят переднему пассажиру. В видео хорошо заметно, что управлять настройками климати­ческой установки тоже придётся при помощи сенсорной панели — её сделают частью центрального экрана.

  • Mercedes-Benz обещает оснастить EQS системой MBUX нового поколения, которая получит модерни­зированный пользователь­ский интерфейс и расширенные возмож­ности. Судя по некоторым намёкам, основное направление модерни­зации — способность системы адаптиро­ваться под конкретного пользователя при помощи элементов искус­ственного интеллекта. Новая версия MBUX названа в видео «персональ­ным ассистентом».

  • В целом интерьер EQS охарактеризован как «интеллектуаль­ный» и «ориентиро­ванный в будущее», но разработчики его архитектуры отметили, что старались сохранить и некоторые классические для марки решения.

  • Официально дата дебюта Mercedes-Benz EQS пока не названа. Электрокар появится на рынке в двух вариантах. Легковой лифтбек представят летом нынешнего года, кроссовер — несколько месяцев спустя, а к серийному произ­водству флагмана компания приступит в 2022-м. Самая дальнобойная версия EQS сможет проезжать без подзарядки до 700 километров.

Впечатляют новые разработки Mercedes-Benz?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение