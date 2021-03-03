1,4-метровый экран и ни единой кнопки: как выглядит салон роскошнейшего Мерседеса

Доминантой интерьера станет 56-дюймовая (1,42 метра) стеклянная панель под названием Hyperscreen, уже анонсиро­ванная ранее и теперь показанная на видео. Она будет сочетать в себе сразу три монитора — для панели приборов и медиасистемы, а третий экран предоставят переднему пассажиру. В видео хорошо заметно, что управлять настройками климати­ческой установки тоже придётся при помощи сенсорной панели — её сделают частью центрального экрана.

Mercedes-Benz обещает оснастить EQS системой MBUX нового поколения, которая получит модерни­зированный пользователь­ский интерфейс и расширенные возмож­ности. Судя по некоторым намёкам, основное направление модерни­зации — способность системы адаптиро­ваться под конкретного пользователя при помощи элементов искус­ственного интеллекта. Новая версия MBUX названа в видео «персональ­ным ассистентом».

В целом интерьер EQS охарактеризован как «интеллектуаль­ный» и «ориентиро­ванный в будущее», но разработчики его архитектуры отметили, что старались сохранить и некоторые классические для марки решения.