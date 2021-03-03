1,4-метровый экран и ни единой кнопки: как выглядит салон роскошнейшего Мерседеса
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz опубликовала видео, посвящённое разработке архитектуры интерьера и пользовательского интерфейса флагманского электромобиля EQS. Судя по видео, салон EQS вообще избавят от физических кнопок.
Доминантой интерьера станет 56-дюймовая (1,42 метра) стеклянная панель под названием Hyperscreen, уже анонсированная ранее и теперь показанная на видео. Она будет сочетать в себе сразу три монитора — для панели приборов и медиасистемы, а третий экран предоставят переднему пассажиру. В видео хорошо заметно, что управлять настройками климатической установки тоже придётся при помощи сенсорной панели — её сделают частью центрального экрана.
Mercedes-Benz обещает оснастить EQS системой MBUX нового поколения, которая получит модернизированный пользовательский интерфейс и расширенные возможности. Судя по некоторым намёкам, основное направление модернизации — способность системы адаптироваться под конкретного пользователя при помощи элементов искусственного интеллекта. Новая версия MBUX названа в видео «персональным ассистентом».
В целом интерьер EQS охарактеризован как «интеллектуальный» и «ориентированный в будущее», но разработчики его архитектуры отметили, что старались сохранить и некоторые классические для марки решения.
Официально дата дебюта Mercedes-Benz EQS пока не названа. Электрокар появится на рынке в двух вариантах. Легковой лифтбек представят летом нынешнего года, кроссовер — несколько месяцев спустя, а к серийному производству флагмана компания приступит в
2022-м.Самая дальнобойная версия EQS сможет проезжать без подзарядки до 700 километров.