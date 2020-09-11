На АвтоВАЗе началось производство автомобилей «чёрной» спецсерии

Появились первые фото интерьера электрического Мерседеса, о котором мечтает Льюис Хэмилтон

Новости

Борис Закиров

Издание Autocar опубликовало шпионские фото­графии Mercedes-Benz EQS – будущего флагмана электриче­ской линейки штутгартской марки. На новых снимках впервые показан интерьер новинки.

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  • Тестовый прототип EQS лишился части камуфляжа, благодаря чему можно лучше разглядеть его внеш­ность. Уже понятно, что дизайн передней части будет во многом похож на одно­имённый концепт. Кроме того, на фото­графиях видны люк порта зарядки в переднем левом крыле и скрытые дверные ручки, как у нового S-класса.

  • Архитектура салона тоже во многом повторяет S-класс: во главе стоят два экрана (цифровая приборка и 12,9-дюймовый сенсорный экран мульти­медийки) и практически полное отсут­ствие физических кнопок.

  • По размерам будущий электроседан близок к S-классу, а конкури­ровать он будет с Porsche Taycan и Audi e-tron GT. Ранее для модели уже подтвер­дили запас хода более 700 километров. 

  • Премьера новинки ожидается в 2021 году.

  • Ранее о своём желании купить серийный EQS заявил шести­кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон. По его словам, это поможет ему начать бороться за экологию. Но поклон­ники гонщика этот жест не оценили, напомнив ему об огромном гараже суперкаров, которыми он владеет.

Какой флагман Mercedes-Benz круче: S-class или будущий EQS?

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