Появились первые фото интерьера электрического Мерседеса, о котором мечтает Льюис Хэмилтон

Тестовый прототип EQS лишился части камуфляжа, благодаря чему можно лучше разглядеть его внеш­ность. Уже понятно, что дизайн передней части будет во многом похож на одно­имённый концепт. Кроме того, на фото­графиях видны люк порта зарядки в переднем левом крыле и скрытые дверные ручки, как у нового S-класса .

Архитектура салона тоже во многом повторяет S-класс: во главе стоят два экрана (цифровая приборка и 12,9-дюймовый сенсорный экран мульти­медийки) и практически полное отсут­ствие физических кнопок.

По размерам будущий электроседан близок к S-классу, а конкури­ровать он будет с Porsche Taycan и Audi e-tron GT. Ранее для модели уже подтвер­дили запас хода более 700 километров.

Премьера новинки ожидается в 2021 году.