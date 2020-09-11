Появились первые фото интерьера электрического Мерседеса, о котором мечтает Льюис Хэмилтон
Борис Закиров
Издание Autocar опубликовало шпионские фотографии Mercedes-Benz EQS – будущего флагмана электрической линейки штутгартской марки. На новых снимках впервые показан интерьер новинки.
Тестовый прототип EQS лишился части камуфляжа, благодаря чему можно лучше разглядеть его внешность. Уже понятно, что дизайн передней части будет во многом похож на одноимённый концепт. Кроме того, на фотографиях видны люк порта зарядки в переднем левом крыле и скрытые дверные ручки, как у нового
S-класса.
Архитектура салона тоже во многом повторяет
S-класс:во главе стоят два экрана (цифровая приборка и 12,9-дюймовый сенсорный экран мультимедийки) и практически полное отсутствие физических кнопок.
По размерам будущий электроседан близок к
S-классу,а конкурировать он будет с Porsche Taycan и Audi e-tron GT.Ранее для модели уже подтвердили запас хода более 700 километров.
Премьера новинки ожидается в 2021 году.
Ранее о своём желании купить серийный EQS заявил шестикратный чемпион
Формулы-1Льюис Хэмилтон. По его словам, это поможет ему начать бороться за экологию. Но поклонники гонщика этот жест не оценили, напомнив ему об огромном гараже суперкаров, которыми он владеет.