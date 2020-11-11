Управляемые задние колёса кроссовера Mercedes-Benz EQS сняли на видео
Дмитрий Елизаров
Авторы Youtube-канала CarSpyMedia опубликовали видеозапись тестов электрического премиального вседорожника Mercedes-Benz EQS на дорогах общего пользования в Германии. В одном из эпизодов ролика хорошо заметно, что вседорожник оснащён полноуправляемым шасси.
Оператору удалось запечатлеть на видео момент, когда кроссовер вынужден был развернуться на небольшом участке примыкающей к дороге территории. В этой ситуации и были задействованы управляемые задние колёса: они поворачиваются в сторону, обратную передним, уменьшая радиус разворота.
Вероятнее всего, для электрической новинки эту систему позаимствуют у нового поколения седана
S-класса(W223). У четырёхдверки задние колёса могут поворачиваться на угол до 10 градусов, благодаря чему диаметр разворота у автомобиля длиной более 5 метров составляет всего 10,9 метра. По данным Мерседеса, применение управляемых задних колёс позволяет уменьшить этот показатель на 1,9 метра.
Впервые о намерении выпустить не только легковой EQS, но и кроссовер на той же базе компания Mercedes-Benz официально заявила около месяца назад. Обе модели построят на совершенно новой платформе, но на рынке они появятся с разницей в год. Платформа дебютирует на лифтбеке EQS, который будет представлен в следующем году, а кроссовер ожидается ближе к концу
2022-го.Характеристики будущих новинок пока не называются, но уже известно, что EQS сможет проезжать без подзарядки до 700 километров.
Помимо флагманских электрокаров у Mercedes-Benz вскоре появятся и более компактные: это кроссоверы EQA и EQB, а также электрическая альтернатива
E-классус обозначением EQE. Не исключается и возможность выхода на рынок внедорожника G-классас электродвигателем.