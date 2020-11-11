Управляемые задние колёса кроссовера Mercedes-Benz EQS сняли на видео

Оператору удалось запечатлеть на видео момент, когда кроссовер вынужден был развернуться на небольшом участке примыкающей к дороге территории. В этой ситуации и были задейство­ваны управляемые задние колёса: они повора­чиваются в сторону, обратную передним, уменьшая радиус разворота.

Вероятнее всего, для электрической новинки эту систему позаим­ствуют у нового поколения седана S-класса (W223). У четырёх­дверки задние колёса могут повора­чиваться на угол до 10 градусов, благодаря чему диаметр разворота у автомобиля длиной более 5 метров составляет всего 10,9 метра. По данным Мерседеса, примене­ние управля­емых задних колёс позволяет уменьшить этот показатель на 1,9 метра.

Впервые о намерении выпустить не только легковой EQS, но и кроссовер на той же базе компания Mercedes-Benz официально заявила около месяца назад. Обе модели построят на совер­шенно новой платформе, но на рынке они появятся с разницей в год. Платформа дебютирует на лифтбеке EQS, который будет пред­ставлен в следующем году, а кроссовер ожидается ближе к концу 2022-го. Характери­стики будущих новинок пока не называются, но уже известно, что EQS сможет проезжать без подзарядки до 700 километров.