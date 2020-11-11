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Управляемые задние колёса кроссовера Mercedes-Benz EQS сняли на видео

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Дмитрий Елизаров

Авторы Youtube-канала CarSpyMedia опубликовали видео­запись тестов электри­ческого премиального вседорожника Mercedes-Benz EQS на дорогах общего пользо­вания в Германии. В одном из эпизодов ролика хорошо заметно, что вседорожник оснащён полно­управляемым шасси.

  • Оператору удалось запечатлеть на видео момент, когда кроссовер вынужден был развернуться на небольшом участке примыкающей к дороге территории. В этой ситуации и были задейство­ваны управляемые задние колёса: они повора­чиваются в сторону, обратную передним, уменьшая радиус разворота.

  • Вероятнее всего, для электрической новинки эту систему позаим­ствуют у нового поколения седана S-класса (W223). У четырёх­дверки задние колёса могут повора­чиваться на угол до 10 градусов, благодаря чему диаметр разворота у автомобиля длиной более 5 метров составляет всего 10,9 метра. По данным Мерседеса, примене­ние управля­емых задних колёс позволяет уменьшить этот показатель на 1,9 метра.

  • Впервые о намерении выпустить не только легковой EQS, но и кроссовер на той же базе компания Mercedes-Benz официально заявила около месяца назад. Обе модели построят на совер­шенно новой платформе, но на рынке они появятся с разницей в год. Платформа дебютирует на лифтбеке EQS, который будет пред­ставлен в следующем году, а кроссовер ожидается ближе к концу 2022-го. Характери­стики будущих новинок пока не называются, но уже известно, что EQS сможет проезжать без подзарядки до 700 километров.

  • Помимо флагманских электрокаров у Mercedes-Benz вскоре появятся и более компактные: это кроссоверы EQA и EQB, а также электриче­ская альтер­натива E-классу с обозначе­нием EQE. Не исключается и возмож­ность выхода на рынок внедорожника G-класса с электро­двигателем.

Электрический S-класс или бензиновый?

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