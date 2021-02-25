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Электрическая альтернатива Mercedes-Benz E-класса: первые фото

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Дмитрий Елизаров

Mercedes-Benz вывел на тесты очередное электрическое семейство: седан и кроссовер EQE займут в электролинейке компании ту же позицию, что и традиционный E-класс. Опубликовавшее фотографии прототипов издание Carscoops предполагает, что в EQE найдут применение опции, ранее зарезервированные для флагманского EQS.

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  • Mercedes-Benz EQE не станет электроверсией E-класса: электромобиль построят на отдельной платформе MEA, разработанной компанией специально для батарейных моделей. Пока на тесты вышла только четырёхдверная модификация, но в будущем к ней присоединится и кросс-версия — по тому же принципу, что использован для моделей EQS.

  • Судя по изображениям, Mercedes-Benz EQE получит необычный силуэт со сдвинутым вперёд салоном, небольшим капотом и радикально поднимающейся к задним стойкам подоконной линией. Кузов прототипа напоминает лифтбек, однако издание утверждает, что на самом деле это традиционный седан с независимым багажным отделением (при этом оба Mercedes-Benz EQS будут пятидверными). Впрочем, тяжёлый камуфляж прототипа заставляет предположить, что очертания кузова новинки ближе к серийной версии могут ещё поменяться.

  • Предположительно, по характеристикам EQE будет сопоставим с EQS, но ни по одной из моделей технические данные производитель пока не рассекретил. Концептуальный EQS, представленный ещё в 2019 году, оснащался двухмоторной силовой установкой и был способен ускориться до 100 км/ч за 4,5 секунды, проезжая при этом на одной зарядке до 700 километров.

  • Издание предполагает, что в салоне EQE появится ранее анонсированный для EQS ультрасовременный монитор, названный производителем Hyperscreen. Стеклянная панель необычной формы с диагональю 56 дюймов простирается от стойки до стойки и включает в себя сразу три экрана, а также интегрированные дефлекторы вентиляции.

  • Флагманский Mercedes-Benz EQS должен дебютировать уже в нынешнем году, премьера семейства EQE состоится несколько позже. Собирать серийные версии электрокаров компания намерена на серьёзно модернизированной фабрике в Зиндельфингене.

Смогут электрические Мерседесы заменить традиционные?

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