Электрическая альтернатива Mercedes-Benz E-класса: первые фото

Судя по изображениям, Mercedes-Benz EQE получит необычный силуэт со сдвинутым вперёд салоном, небольшим капотом и радикально поднимающейся к задним стойкам подоконной линией. Кузов прототипа напоминает лифтбек, однако издание утверждает, что на самом деле это традиционный седан с независимым багажным отделением (при этом оба Mercedes-Benz EQS будут пятидверными). Впрочем, тяжёлый камуфляж прототипа заставляет предположить, что очертания кузова новинки ближе к серийной версии могут ещё поменяться.

Предположительно, по характеристикам EQE будет сопоставим с EQS, но ни по одной из моделей технические данные производитель пока не рассекретил. Концептуальный EQS, представленный ещё в 2019 году, оснащался двухмоторной силовой установкой и был способен ускориться до 100 км/ч за 4,5 секунды, проезжая при этом на одной зарядке до 700 километров.

Издание предполагает, что в салоне EQE появится ранее анонсированный для EQS ультрасовременный монитор, названный производителем Hyperscreen. Стеклянная панель необычной формы с диагональю 56 дюймов простирается от стойки до стойки и включает в себя сразу три экрана, а также интегрированные дефлекторы вентиляции.