Началось производство первого электрокроссовера Mercedes-Benz
Андрей Шульдешов
На заводе Daimler в Бремене началось производство первого электрического кроссовера Mercedes-Benz – EQC. На этом же предприятии налажена сборка седана и универсала C-класса, а также семейства кроссоверов GLC.
У производственного процесса есть одна особенность: как говорят в Daimler, сборка кроссовера предполагает сразу две «свадьбы». Первая, как и при сборке обычного автомобиля с ДВС, – этап соединения шасси с кузовом. Вторая – установка блока батарей в уже собранный автомобиль.
Батареи для кроссоверов EQC выпускает принадлежащее Daimler предприятие Accumotive в Дрездене. На сборочную линию они доставляются в полузаряженном состоянии. В перспективе концерн потратит более миллиарда евро на развитие глобального производства батарей: их будут делать на нескольких заводах в Германии, а также в Китае, США, Польше и Таиланде. Позже в этом году EQC начнут выпускать на мощностях китайского предприятия Beijing Benz Automotive. Эти машины предназначены для рынка КНР.
Европейские цены уже известны: EQC предложат в одной версии 400 4Matic по цене 71 281 евро (около 5,2 миллиона рублей). Это примерно на 5500 евро больше, чем стоит Mercedes-Benz GLE. Но сначала на рынок выйдет особое стартовое исполнение Edition 1886, которое за счёт более богатого оснащения будет стоить почти 85 000 евро (6,2 миллиона рублей).
В числе опций для EQC есть пакет электронных ассистентов, обеспечивающих частично автономное движение (2296,7 евро), а также AMG-пакеты для кузова и салона (1606,5 и 1082,9 евро соответственно). К тому же покупателям положено привилегированное обслуживание, доступ к сети зарядных станций IONITY, а в Германии ещё и расширенная шестилетняя гарантия.
В состав силовой установки Mercedes-Benz EQC входят два электромотора суммарной мощностью 408 л.с. и блок батарей на 80 киловатт-часов. Дальность хода по циклу NEDC достигает 471 километр.