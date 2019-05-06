У пикапа Mercedes-Benz появилась очень чёрная спецверсия

Началось производство первого электрокроссовера Mercedes-Benz

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Андрей Шульдешов

На заводе Daimler в Бремене началось производство первого электрического кроссовера Mercedes-Benz – EQC. На этом же предприятии налажена сборка седана и универсала C-класса, а также семейства кроссоверов GLC.

У производственного процесса есть одна особенность: как говорят в Daimler, сборка кроссовера предполагает сразу две «свадьбы». Первая, как и при сборке обычного автомобиля с ДВС, – этап соединения шасси с кузовом. Вторая – установка блока батарей в уже собранный автомобиль.

Батареи для кроссоверов EQC выпускает принадлежащее Daimler предприятие Accumotive в Дрездене. На сборочную линию они доставляются в полузаряженном состоянии. В перспективе концерн потратит более миллиарда евро на развитие глобального производства батарей: их будут делать на нескольких заводах в Германии, а также в Китае, США, Польше и Таиланде. Позже в этом году EQC начнут выпускать на мощностях китайского предприятия Beijing Benz Automotive. Эти машины предназначены для рынка КНР.

Европейские цены уже известны: EQC предложат в одной версии 400 4Matic по цене 71 281 евро (около 5,2 миллиона рублей). Это примерно на 5500 евро больше, чем стоит Mercedes-Benz GLE. Но сначала на рынок выйдет особое стартовое исполнение Edition 1886, которое за счёт более богатого оснащения будет стоить почти 85 000 евро (6,2 миллиона рублей).

В числе опций для EQC есть пакет электронных ассистентов, обеспечивающих частично автономное движение (2296,7 евро), а также AMG-пакеты для кузова и салона (1606,5 и 1082,9 евро соответственно). К тому же покупателям положено привилегированное обслуживание, доступ к сети зарядных станций IONITY, а в Германии ещё и расширенная шестилетняя гарантия.

  • В состав силовой установки Mercedes-Benz EQC входят два электромотора суммарной мощностью 408 л.с. и блок батарей на 80 киловатт-часов. Дальность хода по циклу NEDC достигает 471 километр.

EQC 400 4MATIC: combined electrical consumption: 20.8 kWh/100 km; combined CO2 emissions: 0 g/km* The first all-electric Mercedes-Benz EQ rolls off the production line in the Mercedes-Benz Bremen plant. The Mercedes-Benz EQ models are built on the same line as cars with conventional or hybrid powertrain. With the start of the EQC series production we’re flipping the switch: for the electric mobility of the future. Find out more about the launch of the EQC: www.daimler.com/produkte/pkw/mercedes-benz/produktionsstart-eqc.html After the editorial deadline changes to the product may result. *Electrical consumption and range have been determined on the basis of Regulation (EC) No. 692/2008. Electrical consumption and range depend on the vehicle configuration. The figures are provided in accordance with the German regulation 'PKW-EnVKV' and apply to the German market only. Further information on official fuel consumption figures and the official specific CO₂ emissions of new passenger cars can be found in the EU guide 'Information on the fuel consumption, CO₂ emissions and energy consumption of new cars', which is available free of charge at all sales dealerships, from DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH and at www.dat.de. More DAIMLER: -------------------- Visit our channel: https://www.youtube.com/daimler Facebook: https://www.facebook.com/daimlercareer Corporate Website: https://www.daimler.com Corporate Blog: https://blog.daimler.com

Электрический EQC или более привычный GLE?

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