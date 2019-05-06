Началось производство первого электрокроссовера Mercedes-Benz

На заводе Daimler в Бремене началось производство первого электрического кроссовера Mercedes-Benz – EQC. На этом же предприятии налажена сборка седана и универсала C-класса, а также семейства кроссоверов GLC.

У производственного процесса есть одна особенность: как говорят в Daimler, сборка кроссовера предполагает сразу две «свадьбы». Первая, как и при сборке обычного автомобиля с ДВС, – этап соединения шасси с кузовом. Вторая – установка блока батарей в уже собранный автомобиль.