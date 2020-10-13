Представлен хардкорный электрокроссовер Mercedes-Benz с клиренсом больше, чем у Гелика
Борис Закиров
Компания Mercedes-Benz показала новую версию кроссовера EQC, подготовленную для бездорожья. Это — третий автомобиль в линейке 4x4² после доработанных Gelandewagen и внедорожного универсала
EQC получил серьёзно модернизированную подвеску с портальными мостами. EQC 4x4² отличается расширенной колеёй и
20-дюймовыми колёсными дисками от Mercedes-Benz R-класса,обутыми во внедорожную резину с профилем 285/50.Кузов получил новый обвес из неокрашенного пластика, добавляющий к ширине машины 200 мм.
Клиренс автомобиля увеличили до 293 миллиметров, что на 58 миллиметров больше, чем у стандартного Гелендвагена. Угол въезда составляет 31,8 градуса, съезда — 33 градуса. Электрокар также может преодолевать брод глубиной до 400 мм.
Силовая установка осталась без изменений и развивает 408 л.с. и 765 Нм крутящего момента. Максимальная скорость ограничена на 180 километрах в час, а пробег на одной зарядке составляет 420 километров. Аккумулятор — литий-ионный, ёмкостью 80 кВт·ч.
На данный момент EQC 4x4² существует в единственном экземпляре, данных о серийном производстве пока нет. G500 в подобной спецверсии был запущен в серию (тираж неизвестен), а универсал
Е-классатак и остался штучным прототипом.