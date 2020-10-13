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Представлен хардкорный электрокроссовер Mercedes-Benz с клиренсом больше, чем у Гелика

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Борис Закиров

Компания Mercedes-Benz показала новую версию кроссовера EQC, подготов­ленную для бездорожья. Это — третий авто­мобиль в линейке 4x4² после доработанных Gelandewagen и внедорожного универсала E-класса All-Terrain.

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  • EQC получил серьёзно модерни­зированную подвеску с портальными мостами. EQC 4x4² отличается расширенной колеёй и 20-дюймо­выми колёсными дисками от Mercedes-Benz R-класса, обутыми во внедорожную резину с профилем 285/50. Кузов получил новый обвес из неокрашен­ного пластика, добав­ляющий к ширине машины 200 мм.

  • Клиренс автомобиля увеличили до 293 милли­метров, что на 58 милли­метров больше, чем у стан­дартного Геленд­вагена. Угол въезда составляет 31,8 градуса, съезда — 33 градуса. Электрокар также может преодолевать брод глубиной до 400 мм.

  • Силовая установка осталась без изменений и развивает 408 л.с. и 765 Нм крутящего момента. Максимальная скорость ограничена на 180 кило­метрах в час, а пробег на одной зарядке состав­ляет 420 кило­метров. Аккумулятор — литий-ионный, ёмкостью 80 кВт·ч.

  • На данный момент EQC 4x4² существует в единственном экзем­пляре, данных о серийном произ­водстве пока нет. G500 в подобной спецверсии был запущен в серию (тираж неизвестен), а универсал Е-класса так и остался штучным прототипом.

Что лучше для езды по грязи?

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