Представлен хардкорный электрокроссовер Mercedes-Benz с клиренсом больше, чем у Гелика

EQC получил серьёзно модерни­зированную подвеску с портальными мостами. EQC 4x4² отличается расширенной колеёй и 20-дюймо ­выми колёсными дисками от Mercedes-Benz R-класса, обутыми во внедорожную резину с профилем 285/50. Кузов получил новый обвес из неокрашен­ного пластика, добав­ляющий к ширине машины 200 мм.

Клиренс автомобиля увеличили до 293 милли­метров, что на 58 милли­метров больше, чем у стан­дартного Геленд­вагена. Угол въезда составляет 31,8 градуса, съезда — 33 градуса. Электрокар также может преодолевать брод глубиной до 400 мм.

Силовая установка осталась без изменений и развивает 408 л.с. и 765 Нм крутящего момента. Максимальная скорость ограничена на 180 кило­метрах в час, а пробег на одной зарядке состав­ляет 420 кило­метров. Аккумулятор — литий-ионный, ёмкостью 80 кВт·ч.