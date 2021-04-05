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Рекордная аэродинамика и 770 километров без подзарядки: чего ждать от флагманского электро-Мерседеса

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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz опубликовала допол­нитель­ные технические подроб­ности о своём флагманском электрокаре EQS. Он получил рекордный среди серийных машин коэффи­циент сопротив­ления воздушному потоку и одну из самых ёмких батарей. Кроме того, озвучены характери­стики силовых установок, с которыми дебютирует роскошный электромобиль.

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  • Коэффициент лобового сопротивления Mercedes-Benz EQS составит 0,20 при площади фронтальной проекции в 2,51 квадратного метра. Произво­дитель утверждает, что это значение на данный момент является рекордом. Аналогичная характери­стика у седана Lucid Air — 0,21, однако ещё в середине прошлого десяти­летия концерн Volkswagen разработал «одно­литровый» XL1, коэффициент аэро­динами­ческого сопротивления которого составлял 0,189. Впрочем, тираж последнего поколения XL1 не превысил сотни экземпляров.

  • В Mercedes-Benz добились такого результата благодаря не только обтека­емому силуэту, но и ряду более мелких деталей — скажем, плоскому днищу, выдвижным дверным ручкам, продуман­ному дизайну колёс (от 19 до 21 дюйма), заднему спойлеру и сотням часов компьютерного моделиро­вания. При этом работа над аэродинамикой ещё продолжается — уже с использо­ванием полно­размерных физических моделей. Произво­дитель уверяет, что низкий коэффи­циент сопротив­ления критически важен не только для запаса хода, но и для акустического комфорта в салоне.

  • Проезжать EQS сможет до 770 километров по циклу WLTP, а обеспечивать запас хода будет батарея на 107,8 кВт⋅ч (это меньше, чем у Lucid, но больше, чем у Tesla). Более доступные моди­фикации укомплектуют более компактными аккуму­ляторами на 90 кВт⋅ч, но Mercedes-Benz особо отмечает, что, во-первых, сами батареи — нового поколения с высокой плотностью, а во-вторых, разработаны и будут произ­водиться самой компанией. Обещанный срок работы — 10 лет или 250 тысяч километров. Заряжать батареи планируется от станций мощностью до 200 кВт, при этом для преодоления расстояния в 300 километров аккуму­лятор наберёт энергии всего за 15 минут.

  • Младшая модификация EQS 450 получит одномоторную силовую установку на 333 л.с. и 568 Нм крутящего момента. Более дорогой EQS 480 оснастят двумя двигателями совокупной отдачей 524 л.с. и 855 Нм, а также возмож­ностью распреде­ления крутящего момента между осями. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена отметкой 210 км/ч. Однако в Mercedes-Benz уже уточнили, что этим моторная гамма не ограничится. У EQS будет и более мощная и быстрая моди­фикация. Возможно, её выпустят под суббрендом AMG.

  • Ранее компания Mercedes-Benz рассказала о нюансах оформления интерьера электрического флагмана, в том числе и о гигантской 56-дюймовой панели, которая займёт всю переднюю часть электрокара и спрячет в себе три больших монитора. Производить EQS будут на предприятии в Зиндель­фингене, а на европейском рынке роскошный электро­мобиль появится уже в августе нынешнего года.

Ну как, впечатляет?

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