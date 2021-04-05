Рекордная аэродинамика и 770 километров без подзарядки: чего ждать от флагманского электро-Мерседеса
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz опубликовала дополнительные технические подробности о своём флагманском электрокаре EQS. Он получил рекордный среди серийных машин коэффициент сопротивления воздушному потоку и одну из самых ёмких батарей. Кроме того, озвучены характеристики силовых установок, с которыми дебютирует роскошный электромобиль.
Коэффициент лобового сопротивления Mercedes-Benz EQS составит 0,20 при площади фронтальной проекции в 2,51 квадратного метра. Производитель утверждает, что это значение на данный момент является рекордом. Аналогичная характеристика у седана Lucid Air — 0,21, однако ещё в середине прошлого десятилетия концерн Volkswagen разработал «однолитровый» XL1, коэффициент аэродинамического сопротивления которого составлял 0,189. Впрочем, тираж последнего поколения XL1 не превысил сотни экземпляров.
В Mercedes-Benz добились такого результата благодаря не только обтекаемому силуэту, но и ряду более мелких деталей — скажем, плоскому днищу, выдвижным дверным ручкам, продуманному дизайну колёс (от 19 до 21 дюйма), заднему спойлеру и сотням часов компьютерного моделирования. При этом работа над аэродинамикой ещё продолжается — уже с использованием полноразмерных физических моделей. Производитель уверяет, что низкий коэффициент сопротивления критически важен не только для запаса хода, но и для акустического комфорта в салоне.
Проезжать EQS сможет до 770 километров по циклу WLTP, а обеспечивать запас хода будет батарея на 107,8 кВт⋅ч (это меньше, чем у Lucid, но больше, чем у Tesla). Более доступные модификации укомплектуют более компактными аккумуляторами на 90 кВт⋅ч, но Mercedes-Benz особо отмечает, что, во-первых, сами батареи — нового поколения с высокой плотностью, а во-вторых, разработаны и будут производиться самой компанией. Обещанный срок работы — 10 лет или 250 тысяч километров. Заряжать батареи планируется от станций мощностью до 200 кВт, при этом для преодоления расстояния в 300 километров аккумулятор наберёт энергии всего за 15 минут.
Младшая модификация EQS 450 получит одномоторную силовую установку на 333 л.с. и 568 Нм крутящего момента. Более дорогой EQS 480 оснастят двумя двигателями совокупной отдачей 524 л.с. и 855 Нм, а также возможностью распределения крутящего момента между осями. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена отметкой
210 км/ч.Однако в Mercedes-Benz уже уточнили, что этим моторная гамма не ограничится. У EQS будет и более мощная и быстрая модификация. Возможно, её выпустят под суббрендом AMG.
Ранее компания Mercedes-Benz рассказала о нюансах оформления интерьера электрического флагмана, в том числе и о гигантской 56-дюймовой панели, которая займёт всю переднюю часть электрокара и спрячет в себе три больших монитора. Производить EQS будут на предприятии в Зиндельфингене, а на европейском рынке роскошный электромобиль появится уже в августе нынешнего года.