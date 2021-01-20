Представлен самый доступный электрокроссовер Mercedes-Benz с запасом хода 426 км
Дмитрий Елизаров
Компания Mercedes-Benz представила ещё один электрокроссовер — компактный EQA, который станет своего рода экологичной альтернативой модели GLA. Новинка получит только один 190-сильный мотор и батарею на 66,5 кВт⋅ч, но в будущем моторная гамма расширится. Цена в Германии — от 47 540 евро (57,6 тысячи долларов или 4,24 миллиона рублей).
Внешне самый доступный электрокар от Mercedes-Benz очень похож на GLA. Основными отличиями стали «радиаторная решётка» с иным оформлением и подсветкой, другая оптика и доработанные бамперы. Новинка также получила уникальные колёсные диски. В Mercedes-Benz заявили, что аэродинамика EQA полностью просчитывалась на компьютере, что привело в итоге к достижению коэффициента лобового сопротивления в 0.28.
Интерьер вседорожника также выполнен по образцу салона GLA, за исключением новых вариантов отделки. Кроме того, для мультимедийной системы (с монитором от 7 до 10,25 дюйма) создана собственная система навигации, учитывающая в работе электрическую сущность кроссовера. Она способна прокладывать маршруты с опорой на перепад высот, наличие зарядных станций, погодные условия, манеру вождения и другие нюансы, чтобы минимизировать расход электроэнергии.
На старт продаж EQA выходит в версии 250. Её оснастят единственным 190-сильным электромотором с тяговыми показателями в 375 Нм, а аккумуляторный блок обеспечит запас хода в 426 километров по циклу WLTP (по циклу NEDC цифра выше — 486 километров). На ускорение до
100 км/чтакой кроссовер потратит 8,9 секунды при максимальной скорости в 160 км/ч.
На пополнение энергозапаса с 10 до 80% при использовании станции быстрой зарядки уйдёт 30 минут. Домашнее 11-киловаттное устройство переменного тока заполнит аккумулятор полностью за 5 часов и 45 минут.
В бортовое оснащение электрокроссовера включат систему удержания в полосе и функцию превентивного торможения, фронтальные и коленную подушки, а также шторки безопасности, адаптивную светодиодную оптику и 18-дюймовые колёсные диски. В салоне появятся атмосферная подсветка, мультимедийный комплекс MBUX с камерой заднего вида, спортивный мультируль и особо комфортные сиденья.
В будущем семейство EQA расширится за счёт двухмоторной модификации с силовой установкой мощностью 272 л.с., а также особо дальнобойной версии с запасом хода более 500 км (по циклу WLTP). Дата выхода этих модификаций пока не названа.
Позже в нынешнем году Mercedes-Benz представит и самый дорогой электрокар в линейке — флагманский EQS, который выйдет на рынок в двух модификациях, как седан и как кроссовер. Дебютировать флагман должен летом.