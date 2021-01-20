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Представлен самый доступный электрокроссовер Mercedes-Benz с запасом хода 426 км

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Дмитрий Елизаров

Компания Mercedes-Benz представила ещё один электро­кроссовер — компактный EQA, который станет своего рода экологичной альтер­нативой модели GLA. Новинка получит только один 190-сильный мотор и батарею на 66,5 кВт⋅ч, но в будущем моторная гамма расширится. Цена в Германии — от 47 540 евро (57,6 тысячи долларов или 4,24 миллиона рублей).

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  • Внешне самый доступный электрокар от Mercedes-Benz очень похож на GLA. Основными отличиями стали «радиаторная решётка» с иным оформ­лением и подсветкой, другая оптика и доработанные бамперы. Новинка также получила уникальные колёсные диски. В Mercedes-Benz заявили, что аэро­динамика EQA полностью просчиты­валась на компьютере, что привело в итоге к достижению коэффи­циента лобового сопротивления в 0.28.

  • Интерьер вседорожника также выполнен по образцу салона GLA, за исключе­нием новых вариантов отделки. Кроме того, для мульти­медийной системы (с монитором от 7 до 10,25 дюйма) создана собственная система навигации, учиты­вающая в работе электриче­скую сущность кроссовера. Она способна прокладывать маршруты с опорой на перепад высот, наличие зарядных станций, погодные условия, манеру вождения и другие нюансы, чтобы миними­зировать расход электроэнергии.

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  • На старт продаж EQA выходит в версии 250. Её оснастят един­ственным 190-сильным электро­мотором с тяговыми показателями в 375 Нм, а аккуму­ляторный блок обеспечит запас хода в 426 кило­метров по циклу WLTP (по циклу NEDC цифра выше — 486 километров). На ускорение до 100 км/ч такой кроссовер потратит 8,9 секунды при максимальной скорости в 160 км/ч.

  • На пополнение энергозапаса с 10 до 80% при использо­вании станции быстрой зарядки уйдёт 30 минут. Домашнее 11-кило­ваттное устройство пере­менного тока заполнит аккуму­лятор полностью за 5 часов и 45 минут.

  • В бортовое оснащение электро­кроссовера включат систему удер­жания в полосе и функцию превентивного торможения, фронталь­ные и коленную подушки, а также шторки безопас­ности, адаптивную свето­диодную оптику и 18-дюймовые колёсные диски. В салоне появятся атмо­сферная подсветка, мульти­медийный комплекс MBUX с камерой заднего вида, спортивный мультируль и особо комфортные сиденья.

  • В будущем семейство EQA расширится за счёт двух­моторной моди­фикации с силовой установкой мощностью 272 л.с., а также особо дально­бойной версии с запасом хода более 500 км (по циклу WLTP). Дата выхода этих моди­фикаций пока не названа.

  • Позже в нынешнем году Mercedes-Benz представит и самый дорогой электрокар в линейке — флагман­ский EQS, который выйдет на рынок в двух моди­фикациях, как седан и как кроссовер. Дебюти­ровать флагман должен летом.

EQA или GLA?

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