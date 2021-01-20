Представлен самый доступный электрокроссовер Mercedes-Benz с запасом хода 426 км

На старт продаж EQA выходит в версии 250. Её оснастят един­ственным 190-сильным электро­мотором с тяговыми показателями в 375 Нм, а аккуму­ляторный блок обеспечит запас хода в 426 кило­метров по циклу WLTP (по циклу NEDC цифра выше — 486 километров). На ускорение до 100 км/ч такой кроссовер потратит 8,9 секунды при максимальной скорости в 160 км/ч.

На пополнение энергозапаса с 10 до 80% при использо­вании станции быстрой зарядки уйдёт 30 минут. Домашнее 11-кило­ваттное устройство пере­менного тока заполнит аккуму­лятор полностью за 5 часов и 45 минут.

В бортовое оснащение электро­кроссовера включат систему удер­жания в полосе и функцию превентивного торможения, фронталь­ные и коленную подушки, а также шторки безопас­ности, адаптивную свето­диодную оптику и 18-дюймовые колёсные диски. В салоне появятся атмо­сферная подсветка, мульти­медийный комплекс MBUX с камерой заднего вида, спортивный мультируль и особо комфортные сиденья.

В будущем семейство EQA расширится за счёт двух­моторной моди­фикации с силовой установкой мощностью 272 л.с., а также особо дально­бойной версии с запасом хода более 500 км (по циклу WLTP). Дата выхода этих моди­фикаций пока не названа.