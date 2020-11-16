Mercedes-Benz показал видео с электромобилями EQA и EQS на испытательном полигоне

Кроссовер на камеру проехал по различным асфальто­вым дорогам, показал управля­емость на влажном покрытии и даже спустился в резервуар с водой. Лифтбек проверили на различных неров­ностях, «бельгий­ской мостовой» и скоростном кольце. Всего же на полигоне 30 разных типов дорог суммарной протяжён­ностью 68 километров.

На модели EQA остался минимум камуфляжа. Скрыты передняя и задняя части кузова, однако профиль рассмотреть можно: машина сильно похожа на актуальный бензиновый GLA. Собственно, родство и подтверж­дают индексы, оба заканчи­вающиеся на А. Аналогичная ситуация с кроссоверами GLC и EQC.

Флагманский электро­мобиль EQS закамуфли­рован сильнее. Особен­ностей его дизайна пока не рассмотреть, зато известно, что он должен превзойти по автоном­ности Теслу Model S, проезжая на одной зарядке более 700 километров.

Премьеры моделей EQA и EQS по плану должны пройти в 2021 году. Причём, по последним данным, EQS не ограни­чится легковым лифтбеком. Недавно в камуфляже был замечен, как утверждается, электрический кроссовер EQS. У него будут поворотные задние колёса для уменьшения радиуса разворота и улучшения маневрен­ности на высоких скоростях.