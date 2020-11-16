Mercedes-Benz показал видео с электромобилями EQA и EQS на испытательном полигоне
Кирилл Малышев
На официальном Youtube-канале марки Mercedes-Benz опубликован видеоролик с новыми электрокарами немецкой марки — кроссовером EQA и «зелёным» лифтбеком EQS. На записи новинки протестировали на испытательном полигоне в Эммендингене (Германия).
Кроссовер на камеру проехал по различным асфальтовым дорогам, показал управляемость на влажном покрытии и даже спустился в резервуар с водой. Лифтбек проверили на различных неровностях, «бельгийской мостовой» и скоростном кольце. Всего же на полигоне 30 разных типов дорог суммарной протяжённостью 68 километров.
На модели EQA остался минимум камуфляжа. Скрыты передняя и задняя части кузова, однако профиль рассмотреть можно: машина сильно похожа на актуальный бензиновый GLA. Собственно, родство и подтверждают индексы, оба заканчивающиеся на А. Аналогичная ситуация с кроссоверами GLC и EQC.
Флагманский электромобиль EQS закамуфлирован сильнее. Особенностей его дизайна пока не рассмотреть, зато известно, что он должен превзойти по автономности Теслу Model S, проезжая на одной зарядке более 700 километров.
Премьеры моделей EQA и EQS по плану должны пройти в 2021 году. Причём, по последним данным, EQS не ограничится легковым лифтбеком. Недавно в камуфляже был замечен, как утверждается, электрический кроссовер EQS. У него будут поворотные задние колёса для уменьшения радиуса разворота и улучшения маневренности на высоких скоростях.
Кроссовер выйдет на год позже лифтбека, ближе к концу 2022 года.