Иная внешность и новые опции: Audi обновила «подогретый» кроссовер SQ2

Mercedes-Benz показал видео с электромобилями EQA и EQS на испытательном полигоне

Новости

Кирилл Малышев

На официальном Youtube-канале марки Mercedes-Benz опубликован видео­ролик с новыми электро­карами немецкой марки — крос­совером EQA и «зелёным» лифтбеком EQS. На записи новинки протести­ровали на испыта­тель­ном полигоне в Эммен­дингене (Германия).

  • Кроссовер на камеру проехал по различным асфальто­вым дорогам, показал управля­емость на влажном покрытии и даже спустился в резервуар с водой. Лифтбек проверили на различных неров­ностях, «бельгий­ской мостовой» и скоростном кольце. Всего же на полигоне 30 разных типов дорог суммарной протяжён­ностью 68 километров.

  • На модели EQA остался минимум камуфляжа. Скрыты передняя и задняя части кузова, однако профиль рассмотреть можно: машина сильно похожа на актуальный бензиновый GLA. Собственно, родство и подтверж­дают индексы, оба заканчи­вающиеся на А. Аналогичная ситуация с кроссоверами GLC и EQC.

  • Флагманский электро­мобиль EQS закамуфли­рован сильнее. Особен­ностей его дизайна пока не рассмотреть, зато известно, что он должен превзойти по автоном­ности Теслу Model S, проезжая на одной зарядке более 700 километров.

  • Премьеры моделей EQA и EQS по плану должны пройти в 2021 году. Причём, по последним данным, EQS не ограни­чится легковым лифтбеком. Недавно в камуфляже был замечен, как утверждается, электрический кроссовер EQS. У него будут поворотные задние колёса для уменьшения радиуса разворота и улучшения маневрен­ности на высоких скоростях. 

  • Кроссовер выйдет на год позже лифтбека, ближе к концу 2022 года.

Поддерживаете переход премиума на электричество?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение