В Россию не пустят автомобили с бумажными ПТС из ЕАЭС

Российская система учёта автомобилей с 1 ноября перешла на электронные версии паспортов транс­портных средств — и это коснётся даже машин, выпущенных в странах, где бумажные документы ещё действуют, пишет РИА Новости. Речь идёт об автомо­билях из Белоруссии, Казах­стана и Киргизии.

Особым решением Евразийской экономиче­ской комиссии полный переход на электронные ПТС в этих странах отложен до 31 марта 2021 года. Однако в России их автомобили зарегистри­руют только при условии наличия электронных ПТС.

Из Казахстана в Россию будут поставлять, к примеру, ряд новых моделей китайского бренда JAC: на пред­приятии «Сары­арка­Авто­Пром» планируется наладить выпуск лифтбека J7 и кроссовера S7. В Бело­руссии на заводе «БелДжи» собирают некоторые модели марки Geely — ожидается, что новейшие кросс-купе Tugella будут поставлять в нашу страну именно оттуда.

Электронные ПТС, на которые Россия перешла с 1 ноября, пред­ставляют собой своего рода «ячейки» в националь­ной базе данных — в них можно включать сведения не только о харак­тери­стиках и собствен­никах конкретного авто­мобиля, но и информацию, ранее в ПТС не фиксировав­шуюся. К примеру, в перс­пективе в ЭПТС будут фигурировать данные об авариях и ремонтах, ограни­чениях на регистрацию, кредитах и даже работе в такси.