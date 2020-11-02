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В Россию не пустят автомобили с бумажными ПТС из ЕАЭС

Новости

Дмитрий Елизаров

Российская система учёта автомобилей с 1 ноября перешла на электронные версии паспортов транс­портных средств — и это коснётся даже машин, выпущенных в странах, где бумажные документы ещё действуют, пишет РИА Новости. Речь идёт об автомо­билях из Белоруссии, Казах­стана и Киргизии.

  • Особым решением Евразийской экономиче­ской комиссии полный переход на электронные ПТС в этих странах отложен до 31 марта 2021 года. Однако в России их автомобили зарегистри­руют только при условии наличия электронных ПТС.

  • Из Казахстана в Россию будут поставлять, к примеру, ряд новых моделей китайского бренда JAC: на пред­приятии «Сары­арка­Авто­Пром» планируется наладить выпуск лифтбека J7 и кроссовера S7. В Бело­руссии на заводе «БелДжи» собирают некоторые модели марки Geely — ожидается, что новейшие кросс-купе Tugella будут поставлять в нашу страну именно оттуда.

  • Электронные ПТС, на которые Россия перешла с 1 ноября, пред­ставляют собой своего рода «ячейки» в националь­ной базе данных — в них можно включать сведения не только о харак­тери­стиках и собствен­никах конкретного авто­мобиля, но и информацию, ранее в ПТС не фиксировав­шуюся. К примеру, в перс­пективе в ЭПТС будут фигурировать данные об авариях и ремонтах, ограни­чениях на регистрацию, кредитах и даже работе в такси.

  • Для оформления нового автомобиля в ГИБДД бумажная версия ПТС больше не понадобится: ведомство получит все необходимые сведения из базы данных, а у автовладельца на руках будет храниться меньше документов. При этом бумажные ПТС, выданные на автомобили ранее, продолжат своё действие. Заменить их на электронные версии можно по желанию.

Станет проще купить новый автомобиль с еПТС, как считаете?

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