В Россию не пустят автомобили с бумажными ПТС из ЕАЭС
Дмитрий Елизаров
Российская система учёта автомобилей с 1 ноября перешла на электронные версии паспортов транспортных средств — и это коснётся даже машин, выпущенных в странах, где бумажные документы ещё действуют, пишет РИА Новости. Речь идёт об автомобилях из Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Особым решением Евразийской экономической комиссии полный переход на электронные ПТС в этих странах отложен до 31 марта 2021 года. Однако в России их автомобили зарегистрируют только при условии наличия электронных ПТС.
Из Казахстана в Россию будут поставлять, к примеру, ряд новых моделей китайского бренда JAC: на предприятии «СарыаркаАвтоПром» планируется наладить выпуск лифтбека J7 и кроссовера S7. В Белоруссии на заводе «БелДжи» собирают некоторые модели марки Geely — ожидается, что новейшие кросс-купе Tugella будут поставлять в нашу страну именно оттуда.
Электронные ПТС, на которые Россия перешла с 1 ноября, представляют собой своего рода «ячейки» в национальной базе данных — в них можно включать сведения не только о характеристиках и собственниках конкретного автомобиля, но и информацию, ранее в ПТС не фиксировавшуюся. К примеру, в перспективе в ЭПТС будут фигурировать данные об авариях и ремонтах, ограничениях на регистрацию, кредитах и даже работе в такси.
Для оформления нового автомобиля в ГИБДД бумажная версия ПТС больше не понадобится: ведомство получит все необходимые сведения из базы данных, а у автовладельца на руках будет храниться меньше документов. При этом бумажные ПТС, выданные на автомобили ранее, продолжат своё действие. Заменить их на электронные версии можно по желанию.