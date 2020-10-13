Электронные ПТС: зачем они нужны и как с ними жить
Иван Ананьев
В ноябре 2020 года в России заканчивается переходный период, в течение которого привычные бумажные паспорта транспортных средств выдавались наряду с электронными (ЭПТС). Если всё пойдёт по плану, то бумажные паспорта на любые новые автомобили, выпускаемые в обращение на территории страны, выдавать перестанут, а сведения о машинах и их собственниках будут храниться только в электронном виде. По данным управляющего директора АС «Система электронных паспортов» Бориса Ионова, сегодня электронные документы уже оформляют 98% российских производителей и импортёров, за исключением некоторых мелких кузовных фирм.
Зачем вообще потребовалось отказываться от бумаги
Электронный паспорт — это защищённая от изменений запись в базе данных, которую можно многократно пополнять новыми сведениями о машине, собственниках и статусе регистрации. Помимо основной информации, ЭПТС может хранить данные о характеристиках и комплектации машины, страховых полисах, авариях и ремонтах, прохождении техосмотра, обслуживании и пробегах. Туда же должны попадать информация об ограничениях на регистрацию, записи судебных приставов, данные о кредитах, залогах или работе в такси.
Владелец не сможет потерять этот документ, а мошенники — не смогут украсть его или подделать. Кроме того, система позволяет мгновенно сменить собственника, что исключит получение чужих штрафов после продажи. В общем, история автомобиля должна стать максимально прозрачной, а регистрационные действия — упроститься.
Кто может просматривать и менять данные в паспорте
Начать стоит с того, что сам паспорт, то есть запись в системе, создает автопроизводитель или импортёр — тот, кто выпускает машину в обращение и присваивает ей VIN-номер. Сведения в ЭПТС могут добавлять только уполномоченные организации — от дилера и ГИБДД до автосервисов и пунктов техосмотра. При этом все предыдущие записи будут сохранены.
Менять данные не может никто, и это главный принцип системы. Даже если случилась замена кузова и VIN-номера, этот факт станет лишь ещё одной записью в ЭПТС. Просмотреть весь паспорт целиком получится только у собственника автомобиля после авторизации на сайте Системы электронных паспортов, но поменять данные в истории автомобиля он тоже будет не в состоянии.
Можно ли будет посмотреть историю машины будущим владельцам?
Значительную часть информации о машине с известным VIN-номером или номером ЭПТС можно получить в Системе электронных паспортов за деньги. Это будут только сведения об автомобиле, без каких-либо личных данных предыдущих владельцев. Эти же сведения владелец может предоставить покупателю сам безо всякой оплаты — если хочет продать автомобиль максимально открыто. «Посторонний человек не увидит никаких персональных данных, только информацию по автомобилю. Но собственник сможет получить любые данные», — подчёркивает Борис Ионов.
Нюанс заключается в том, что некоторых сведений в системе может просто не быть. Если предыдущий владелец, например, пренебрегал обязательной страховкой, не проходил техосмотр, не обслуживался у дилера и не оформлял свои аварии. Но такой автомобиль должен насторожить покупателя сам по себе.
Как поставить на учёт автомобиль с электронным ПТС
Для покупателя автомобиля процедура принципиально не изменилась, а вот список требуемых документов сократился. Если речь идёт про новую машину, то у дилера будет достаточно получить договор купли-продажи с номером ЭПТС, который потребуется, в том числе, и для оформления полиса ОСАГО. Дилер сам впишет в систему имя нового владельца.
После этого автомобиль нужно будет поставить на учёт в отделении ГИБДД, где в ЭПТС внесут данные о номерных знаках и выданном Свидетельстве о регистрации (СТС). Нюанс в том, что сотрудник ГИБДД не имеет доступа к личным данным владельца, поэтому оформит СТС только на основании договора купли-продажи. Собственнику останется изготовить и установить присвоенные номерные знаки.
Как переоформить подержанный автомобиль с ЭПТС
Тут всё тоже происходит по прежней схеме — только из процесса исключается передача ПТС и внесение в него новых записей. Продавец и покупатель должны составить стандартный договор купли-продажи, а дальше им надо самостоятельно переоформить машину в Системе электронных паспортов. Это можно сделать почти мгновенно при наличии электронных подписей или верифицированных аккаунтов на портале Госуслуг. Просто прийти с договором в отделение ГИБДД уже не выйдет. Борис Ионов отмечает: «Сведения о собственнике в ЭПТС ГИБДД не получает и, соответственно, не вносит нового собственника».
Технически процедура смены владельца выглядит так. Старый собственник делает запись о передаче машины другому лицу. Потом покупатель, уже под своей учётной записью, подтверждает операцию. С этого момента автомобиль официально принадлежит ему, а все новые штрафы будут отправлены на его адрес. В терминологии системы ЭПТС такая операция называется принципом двух согласий.
Если речь идёт о продаже автомобиля через трейд-ин, то всё зависит от схемы сделки: салон либо просто сводит продавца с покупателем, либо сразу выкупает автомобиль, внося в ЭПТС очередную запись. Регистрационные действия при этом не производятся, поэтому число владельцев автомобиля фактически не меняется.
Слышал, что с ЭПТС появляются новые лазейки для угонщиков. Это правда?
В том, что ГИБДД не видит весь набор данных из ЭПТС, а опирается только на ту информацию, которая попадает в её базу данных по межведомственным протоколам, специалисты по угонам действительно усматривают опасную лазейку. Считается, что систему можно попробовать обмануть, предъявив в ГИБДД фальшивый договор купли-продажи с фальшивым паспортом псевдопокупателя и заявив, что все остальные документы на автомобиль утеряны по пути в отделение.
В теории, полицейские могут оформить новые документы на покупателя с фальшивым паспортом, однако вся эта ситуация обязательно покажется им подозрительной и потребует дополнительных проверок. «В МВД заявили, что данные о собственниках у них есть. По факту они вручную проверяют — на каждое регистрационное действие делают запрос и смотрят, кто к ним пришёл. И в этом случае разницы между бумажным или электронным ПТС нет никакой», — объясняет Борис Ионов. Но главное, добавляет эксперт, что сотрудник ГИБДД не сможет внести в ЭПТС имя мошенника в качестве нового собственника — даже если поверит в эту историю.
У меня бумажный ПТС: мне надо что-то с этим делать?
Никто не требует срочно переоформлять бумажные документы, и у них нет никакого срока действия. Так что, в теории, с бумажным ПТС можно ездить до утилизации автомобиля. Но при утере документа оформить дубликат получится только в том случае, если в местном отделении ГИБДД останутся старые бланки — иначе придётся всё-таки переносить сведения в электронный формат. То же самое будут делать и те, у кого в ПТС банально закончилось место для записей.
Создать ЭПТС на подержанный автомобиль могут только уполномоченные лаборатории и операторы техосмотра, списки которых есть на сайте Системы электронных паспортов. Проблема в том, что операторов с такими полномочиями пока мало — во всей стране их всего полсотни, и лишь четыре работают в Москве. И в эти же лаборатории придётся обращаться тем, кто самостоятельно ввозит машину
Как утверждает Борис Ионов, в принципе, у МВД ещё остались возможности выдачи бумажных паспортов, но во многих отделениях уже нет и не будет новых бланков. Поэтому с течением времени на электронный формат перейдут все.
Получится ли ездить на машине из России в странах ЕАЭС?
Переход на электронные паспорта в России несколько раз откладывался именно
Автомобили с ЭПТС уже сегодня экспортируются в Белоруссию и Казахстан, где без проблем встают на учёт — но пока лишь по специально разработанным процедурам. «Белоруссия также начинает выдавать электронные паспорта. По российской схеме готовы работать и в Киргизии», — утверждает Борис Ионов. В общем, массовых проблем с вывозом российских машин быть не должно, а те, что есть, могут решиться в ближайшее время.