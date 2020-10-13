Электронные ПТС: зачем они нужны и как с ними жить

Зачем вообще потребовалось отказываться от бумаги

Электронный паспорт — это защищённая от изменений запись в базе данных, которую можно многократно пополнять новыми сведе­ниями о машине, собствен­никах и статусе регистрации. Помимо основной информации, ЭПТС может хранить данные о характери­стиках и комп­лектации машины, страховых полисах, авариях и ремонтах, прохож­дении техосмотра, обслужи­вании и пробегах. Туда же должны попадать информация об ограни­чениях на регистрацию, записи судебных приставов, данные о кредитах, залогах или работе в такси.

Владелец не сможет потерять этот документ, а мошен­ники — не смогут украсть его или подделать. Кроме того, система позволяет мгновенно сменить собствен­ника, что исключит получение чужих штрафов после продажи. В общем, история авто­мобиля должна стать максимально прозрачной, а регистраци­онные действия — упроститься.

Кто может просматривать и менять данные в паспорте

Начать стоит с того, что сам паспорт, то есть запись в системе, создает автопроиз­водитель или импортёр — тот, кто выпускает машину в обращение и при­сваивает ей VIN-номер. Сведения в ЭПТС могут добавлять только уполно­моченные организации — от дилера и ГИБДД до авто­сервисов и пунктов техосмотра. При этом все предыдущие записи будут сохранены.

Менять данные не может никто, и это главный принцип системы. Даже если случилась замена кузова и VIN-номера, этот факт станет лишь ещё одной записью в ЭПТС. Просмотреть весь паспорт целиком получится только у собственника авто­мобиля после авторизации на сайте Системы электронных паспортов, но поменять данные в истории автомобиля он тоже будет не в состоянии.

Можно ли будет посмотреть историю машины будущим владельцам?

Значительную часть информации о машине с известным VIN-номером или номером ЭПТС можно получить в Системе электронных паспортов за деньги. Это будут только сведения об авто­мобиле, без каких-либо личных данных предыдущих владельцев. Эти же сведения владелец может предо­ставить покупателю сам безо всякой оплаты — если хочет продать авто­мобиль максимально открыто. «Посторонний человек не увидит никаких персональных данных, только информацию по автомобилю. Но собственник сможет получить любые данные», — подчёркивает Борис Ионов.

Нюанс заключается в том, что некоторых сведений в системе может просто не быть. Если предыдущий владелец, например, пренебрегал обязательной страховкой, не проходил техосмотр, не обслуживался у дилера и не оформлял свои аварии. Но такой автомобиль должен насторожить покупателя сам по себе.

Как поставить на учёт автомобиль с электронным ПТС

Для покупателя автомобиля процедура принципи­ально не изменилась, а вот список требуемых документов сократился. Если речь идёт про новую машину, то у дилера будет достаточно получить договор купли-продажи с номером ЭПТС, который потребуется, в том числе, и для оформ­ления полиса ОСАГО. Дилер сам впишет в систему имя нового владельца.

После этого автомобиль нужно будет поставить на учёт в отделении ГИБДД, где в ЭПТС внесут данные о номерных знаках и выданном Свидетель­стве о регистрации (СТС). Нюанс в том, что сотрудник ГИБДД не имеет доступа к личным данным владельца, поэтому оформит СТС только на основании договора купли-продажи. Собственнику останется изготовить и установить присвоенные номерные знаки.

Как переоформить подержанный автомобиль с ЭПТС

Тут всё тоже происходит по прежней схеме — только из процесса исключается передача ПТС и внесение в него новых записей. Продавец и покупатель должны составить стандартный договор купли-продажи, а дальше им надо само­стоятельно пере­оформить машину в Системе электронных паспортов. Это можно сделать почти мгновенно при наличии электронных подписей или верифициро­ванных аккаунтов на портале Госуслуг. Просто прийти с договором в отделение ГИБДД уже не выйдет. Борис Ионов отмечает: «Сведения о собствен­нике в ЭПТС ГИБДД не получает и, соответ­ственно, не вносит нового собственника».

Технически процедура смены владельца выглядит так. Старый собственник делает запись о передаче машины другому лицу. Потом покупатель, уже под своей учётной записью, подтверждает операцию. С этого момента автомобиль официально принад­лежит ему, а все новые штрафы будут отправ­лены на его адрес. В термино­логии системы ЭПТС такая операция называется принципом двух согласий.

Если речь идёт о продаже автомобиля через трейд-ин, то всё зависит от схемы сделки: салон либо просто сводит продавца с покупателем, либо сразу выкупает автомобиль, внося в ЭПТС очередную запись. Регистраци­онные действия при этом не производятся, поэтому число владельцев автомобиля фактически не меняется.

Слышал, что с ЭПТС появляются новые лазейки для угонщиков. Это правда?

В том, что ГИБДД не видит весь набор данных из ЭПТС, а опирается только на ту информацию, которая попадает в её базу данных по межведом­ственным протоколам, специ­алисты по угонам действи­тельно усматривают опасную лазейку. Считается, что систему можно попробовать обмануть, предъявив в ГИБДД фальшивый договор купли-продажи с фальшивым паспортом псевдо­покупателя и заявив, что все остальные документы на автомобиль утеряны по пути в отделение.

В теории, полицейские могут оформить новые документы на покупателя с фальшивым паспортом, однако вся эта ситуация обязательно покажется им подозри­тельной и потребует допол­нительных проверок. «В МВД заявили, что данные о собствен­никах у них есть. По факту они вручную проверяют — на каждое регистраци­онное действие делают запрос и смотрят, кто к ним пришёл. И в этом случае разницы между бумажным или электронным ПТС нет никакой», — объясняет Борис Ионов. Но главное, добавляет эксперт, что сотрудник ГИБДД не сможет внести в ЭПТС имя мошенника в качестве нового собственника — даже если поверит в эту историю.

У меня бумажный ПТС: мне надо что-то с этим делать?

Никто не требует срочно переоформлять бумажные документы, и у них нет никакого срока действия. Так что, в теории, с бумажным ПТС можно ездить до утили­зации автомобиля. Но при утере документа оформить дубликат получится только в том случае, если в местном отделении ГИБДД останутся старые бланки — иначе придётся всё-таки переносить сведения в электронный формат. То же самое будут делать и те, у кого в ПТС банально закончилось место для записей.

Создать ЭПТС на подержанный автомобиль могут только уполно­моченные лаборатории и операторы техосмотра, списки которых есть на сайте Системы электронных паспортов. Проблема в том, что операторов с такими полно­мочиями пока мало — во всей стране их всего полсотни, и лишь четыре работают в Москве. И в эти же лаборатории придётся обращаться тем, кто само­стоятельно ввозит машину из-за границы Евразийского экономи­ческого союза.

Как утверждает Борис Ионов, в принципе, у МВД ещё остались возмож­ности выдачи бумажных паспортов, но во многих отделениях уже нет и не будет новых бланков. Поэтому с течением времени на электронный формат перейдут все.

Получится ли ездить на машине из России в странах ЕАЭС?

Переход на электронные паспорта в России несколько раз откладывался именно из-за неготов­ности стран Единого таможенного простран­ства, однако это не повод снова двигать срок, считает Борис Ионов. «В России по переходу к ЭПТС сделано всё. К тому же с ноября прекращает действие ряд законо­дательных актов по бумажным ПТС».

Автомобили с ЭПТС уже сегодня экспорти­руются в Белоруссию и Казах­стан, где без проблем встают на учёт — но пока лишь по специально разра­ботанным процедурам. «Бело­руссия также начинает выдавать электронные паспорта. По российской схеме готовы работать и в Киргизии», — утверждает Борис Ионов. В общем, массовых проблем с вывозом российских машин быть не должно, а те, что есть, могут решиться в ближайшее время.