Компания Nissan везёт в Европу гибридную силовую установку e-Power
Андрей Шульдешов
Компания Nissan заявила о планах вывести на европейский рынок фирменную гибридную силовую установку e-Power. Входящий в неё двигатель внутреннего сгорания работает только в роли генератора для зарядки батарей, а сам автомобиль ездит на электричестве. В компании заявляют, что автомобили с e-Power заметно экономичнее традиционных, а управлять тягой на них гораздо удобнее.
На каких именно моделях появится система e-Power, пока не сообщается. Однако очевидно, что без неё не обойдётся следующее поколение кроссовера Nissan Qashqai. Прототип модели в виде кроссовера IMq был представлен на автосалоне в Женеве. Он оснащён гибридной силовой установкой e-Power с полуторалитровым бензиновым турбомотором в роли генератора и двумя электродвигателями суммарной мощностью 340 л.с.
Модификации с e-Power появятся в европейском модельном ряду марки в 2022 году. Пока что эта силовая установка предлагается только на моделях Note и Serena для японского рынка и пользуется популярностью: по статистике, 70% моделей Note и 50% моделей Serena продаются в Японии именно в такой модификации.
К 2022 году компания намерена в пять раз увеличить глобальные продажи электрифицированных модификаций своих автомобилей.
Глобальные продажи электромобиля Nissan Leaf превысили 400 000 штук, это самый массовый в мире электрокар. С шестого марта открывается приём заказов на новую версию модели, Leaf e+ с блоком батарей ёмкостью 62 киловатт-часа.