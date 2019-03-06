Компания Nissan везёт в Европу гибридную силовую установку e-Power

Компания Nissan заявила о планах вывести на европейский рынок фирменную гибридную силовую установку e-Power. Входящий в неё двигатель внутреннего сгорания работает только в роли генератора для зарядки батарей, а сам автомобиль ездит на электричестве. В компании заявляют, что автомобили с e-Power заметно экономичнее традиционных, а управлять тягой на них гораздо удобнее.

На каких именно моделях появится система e-Power, пока не сообщается. Однако очевидно, что без неё не обойдётся следующее поколение кроссовера Nissan Qashqai. Прототип модели в виде кроссовера IMq был представлен на автосалоне в Женеве. Он оснащён гибридной силовой установкой e-Power с полуторалитровым бензиновым турбомотором в роли генератора и двумя электродвигателями суммарной мощностью 340 л.с.

Модификации с e-Power появятся в европейском модельном ряду марки в 2022 году. Пока что эта силовая установка предлагается только на моделях Note и Serena для японского рынка и пользуется популярностью: по статистике, 70% моделей Note и 50% моделей Serena продаются в Японии именно в такой модификации.