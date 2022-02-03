Эпоха Aston Martin только с ДВС завершится в 2026 году

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Компания Aston Martin планирует перейти с 2026 года на продажу только автомобилей с электрифицированными силовыми установками. Как заявил изданию Financial Times совладелец компании и председатель совета директоров Лоуренс Стролл, переход марки на электротягу будет постепенным, но его не избежать.
Что касается электромобилей, то для их выпуска, как сообщалось ранее, Aston Martin может реанимировать суббренд Lagonda, хотя пока никаких окончательных решений в руководстве компании не принято.