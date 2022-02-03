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Эпоха Aston Martin только с ДВС завершится в 2026 году

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Aston Martin планирует перейти с 2026 года на продажу только автомобилей с электрифицированными силовыми установками. Как заявил изданию Financial Times совладелец компании и председатель совета директоров Лоуренс Стролл, переход марки на электротягу будет постепенным, но его не избежать.

  • По словам Стролла, он уверен, что 100% нынешних клиентов Aston Martin предпочли бы электрокар. Однако в то же время Стролл признал, что некоторым покупателям всё ещё нужны суперкары с ДВС — за особые эмоции и звук. Таким образом, компания Aston Martin продолжит комплектовать свои машины бензиновыми моторами ещё несколько лет, хоть и в сочетании с электродвигателями. Точную дату тотального перехода на электротягу Стролл не назвал, однако упомянул, что «Астоны» с ДВС будут доступны и в 2028-м.
  • Ожидается, что ближайшей новинкой с гибридным приводом от британской марки окажется новая версия кроссовера DBX. Он может получить бензоэлектрическую силовую установку с рестайлингом, который намечен на 2024 год. В этом же году компания планирует начать поставки суперкара Valhalla, который также получит гибридный привод — 4,0-литровый бензиновый V8 в сочетании с несколькими электромоторами.
  • Восьмицилиндровые двигатели в ближайшее время станут самыми крупными ДВС, которые использует Aston Martin. Некогда популярный V12 будет снят с производства по завершении выпуска V12 Vantage, премьера которого пока не состоялась.

Что касается электромобилей, то для их выпуска, как сообщалось ранее, Aston Martin может реанимировать суббренд Lagonda, хотя пока никаких окончательных решений в руководстве компании не принято.

Гибриды круче обычных ДВС?

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