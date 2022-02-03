Эпоха Aston Martin только с ДВС завершится в 2026 году

Компания Aston Martin планирует перейти с 2026 года на продажу только автомобилей с электрифицированными силовыми установками. Как заявил изданию Financial Times совладелец компании и председатель совета директоров Лоуренс Стролл, переход марки на электротягу будет постепенным, но его не избежать.