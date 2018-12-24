Угонщик случайно запер себя в чужой машине. И вызвал полицию

В Тронхейме (Норвегия) 17-летний подросток попытался угнать автомобиль, однако затея закончилась полным провалом. Парню удалось аккуратно вскрыть стоявший возле магазина Volvo, но как только он оказался внутри и захлопнул дверь, сработал центральный замок. Без ключа двери автомобиля не удалось разблокировать, и угонщик оказался заперт внутри.

Подросток не придумал лучшего решения, чем позвонить в полицию и попросить о помощи. Полицейские действительно помогли ему выбраться из автомобиля – правда, сразу после этого отправили в участок.



В интервью местному телеканалу NRK полицейские пошутили, что, звоня в полицию, подросток звонил друзьям: у него уже были приводы за мелкое хулиганство, поэтому в местном полицейском участке с ним хорошо знакомы. На угонах его тоже ловили.



Похожая история случилась в феврале этого года в Миннесоте. Угонщик похитил автомобиль, который стоял на парковке супермаркета заведённым. Покатавшись пару часов, преступник припарковался, заглушил двигатель, а потом не смог его завести. Тогда он нашёл номер владелицы и... позвонил ей, чтобы та помогла ему завести двигатель. Его поймали.