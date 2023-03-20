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Mercedes-Benz Sprinter превратили в передвижную гостиную для геймеров в стиле PlayStation 5

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Александр Орехов

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Известное китчевым тюнингом ателье West Coast Customs построило по заказу Sony Entertainment передвижную игровую гостиную в стилистике PlayStation 5, использовав в качестве основы Mercedes-Benz Sprinter. На официальном YouTube-канале мастерской опубликовали 11-минутный видеорассказ о проекте. В ролике показано всё от первых эскизов до готового продукта.

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  • Геймерский вэн получил белый кузов с синими акцентами на крыше и альтернативных колёсных дисках. На капот и боковые поверхности, включая стёкла, нанесены символы контроллера DualSense: круги, треугольники, квадраты и кресты. Также нарисованы логотипы PS5.
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  • Внутри за передними сиденьями установлена перегородка, на которую поместили большой телевизор. Перед ним — два индивидуальных «капитанских» кресла с множеством настроек. В их оформлении — а также на стенках и потолке с подсветкой — использована та же символика PlayStation 5. Кроме того в интерьере нашлось место нескольким экранам меньшего размера.

Ателье West Coast Customs получило мировую известность благодаря шоу «Тачку на прокачку», выходившему на MTV. Студия регулярно сотрудничает со знаменитостями: например, для рэпера will.i.am она построила суперкар The Flip с «суицидальными» дверьми на базе Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, а для певца Джастина Бибера — «летающий» Rolls-Royce в духе футуристичного концепта 103EX, использовав в качестве основы купе Wraith.

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