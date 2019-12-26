Российским водителям больше не нужно распечатывать электронный ОСАГО

С нового года сотруднику Госавтоинспекции достаточно показать электронный ОСАГО в цифровом виде на любом электронном устройстве. При проверке полицейский должен сверить номер увиденного полиса с данными полицейской базы.

Формально эта норма уже действовала с мая 2019 года в законе об ОСАГО, однако в правилах дорожного движения было прописано требование возить с собой копию электронного полиса только на бумажном носителе. Теперь новые поправки внесены в ПДД, и постановление правительства их окончательно закрепило.