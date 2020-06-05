Самым дорогим автомобилем онлайн-аукциона в истории стал Ferrari Enzo

Рекордный Enzo имеет пробег 1250 миль (2010 кило­метров). С момента покупки в августе 2003 года он находился в частной коллекции в Сан-Франциско, а сейчас его продал второй владелец. Суперкар регулярно обслужи­вался и имеет полный комплект сервисных доку­ментов. Дополни­тельную ценность Enzo придали редкие двух­цветные гоночные сиденья, предлагав­шиеся Ferrari за доплату.

С 2002 по 2004 год Ferrari произвела 399 экземп­ляров Enzo. Суперкар оснащён шести­литровым V12 мощностью 660 л.с. (657 Н·м) и шестиступен­чатой «секвенталкой». До 100 км/ч он разгоняется за 3,65 секунды, а макси­мальная скорость превышает 350 км/ч.