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Самым дорогим автомобилем онлайн-аукциона в истории стал Ferrari Enzo

Новости

Николай Андреев

Ferrari Enzo 2003 года установил рекорд по максимальной стоимости лота на онлайн-аукционе. Суперкар ушёл с виртуаль­ного молотка за 2 640 000 долларов (181,3 миллиона рублей). Об этом сообщил американский аукционный дом RM Sotheby's.

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  • Рекордный Enzo имеет пробег 1250 миль (2010 кило­метров). С момента покупки в августе 2003 года он находился в частной коллекции в Сан-Франциско, а сейчас его продал второй владелец. Суперкар регулярно обслужи­вался и имеет полный комплект сервисных доку­ментов. Дополни­тельную ценность Enzo придали редкие двух­цветные гоночные сиденья, предлагав­шиеся Ferrari за доплату.

  • С 2002 по 2004 год Ferrari произвела 399 экземп­ляров Enzo. Суперкар оснащён шести­литровым V12 мощностью 660 л.с. (657 Н·м) и шестиступен­чатой «секвенталкой». До 100 км/ч он разгоняется за 3,65 секунды, а макси­мальная скорость превышает 350 км/ч.

  • Всего на онлайн-аукционе RM Sotheby’s выручили за автомобили 16,4 миллиона долларов (1,1 милли­арда рублей). В торгах приняло участие более 550 участников из 35 стран мира. На титул самого дорогого лота претен­довал также Ferrari 288 GTO 1985 года, но в итоге он был продан чуть дешевле Enzo — за 2,31 миллиона долларов (158,6 миллиона рублей).

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