Самым дорогим автомобилем онлайн-аукциона в истории стал Ferrari Enzo
Николай Андреев
Ferrari Enzo 2003 года установил рекорд по максимальной стоимости лота на онлайн-аукционе. Суперкар ушёл с виртуального молотка за 2 640 000 долларов (181,3 миллиона рублей). Об этом сообщил американский аукционный дом RM Sotheby's.
Рекордный Enzo имеет пробег 1250 миль (2010 километров). С момента покупки в августе 2003 года он находился в частной коллекции в Сан-Франциско, а сейчас его продал второй владелец. Суперкар регулярно обслуживался и имеет полный комплект сервисных документов. Дополнительную ценность Enzo придали редкие двухцветные гоночные сиденья, предлагавшиеся Ferrari за доплату.
С 2002 по 2004 год Ferrari произвела 399 экземпляров Enzo. Суперкар оснащён шестилитровым V12 мощностью 660 л.с. (657 Н·м) и шестиступенчатой «секвенталкой». До
100 км/чон разгоняется за 3,65 секунды, а максимальная скорость превышает 350 км/ч.
Всего на онлайн-аукционе RM Sotheby’s выручили за автомобили 16,4 миллиона долларов (1,1 миллиарда рублей). В торгах приняло участие более 550 участников из 35 стран мира. На титул самого дорогого лота претендовал также Ferrari 288 GTO 1985 года, но в итоге он был продан чуть дешевле Enzo — за 2,31 миллиона долларов (158,6 миллиона рублей).