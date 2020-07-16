Новый кроссовер Skoda сфотографировали почти без камуфляжа
Артем Шахнович
Компания Skoda тестирует прототип электрического кроссовера Enyaq с предсерийным кузовом. На этот раз новинку сфотографировали в лёгком камуфляже, позволяющем рассмотреть автомобиль почти во всех подробностях.
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На снимках кроссовер Enyaq выглядит достаточно крупным, но в действительности он чуть компактнее модели Kodiaq. Его длина — 4685 мм, ширина — 1877 мм, высота — 1618 мм, колёсная база — 2765 мм. Коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,27.
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В основе электрокроссовера лежит модульная платформа MEB, разработанная для электромобилей. Салон будет пятиместным с 585-литровым багажником.
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Палитра модификаций обещает большое разнообразие. Базовая версия Enyaq iV50 получит 148-сильный электромотор на задней оси, тяговую аккумуляторную батарею ёмкостью 55 кВт∙ч. Запас хода по циклу WLTP — 340 километров.
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Вариант Enyaq iV 60 будет развивать 179 л.с., а его тяговая АКБ ёмкостью 62 кВт∙ч позволит проезжать 390 километров между зарядками.
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iV 80 оснастят 204-сильным электромотором и тяговой аккумуляторной батареей на 82 кВт∙ч. Запас хода составит 500 километров.
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Такую же тяговую АКБ ёмкостью 82 кВт∙ч получит и полноприводный кроссовер iV 80X с совокупной отдачей двух электромоторов на уровне 265 л.с.
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У самой мощной версии RS будет силовая установка с отдачей 306 л.с. Такой кроссовер сможет разгоняться до
100 км/чза 6,2 секунды и развивать 180 км/чмаксимальной скорости (её ограничат электроникой). Запас хода у полноприводных кроссоверов заявлен одинаковый — 460 километров.
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Сроки дебюта Skoda Eniyaq не называются, но, судя по степени готовности автомобиля, это может случиться ещё до конца 2020 года.