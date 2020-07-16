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Новый кроссовер Skoda сфотографировали почти без камуфляжа

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Артем Шахнович

Компания Skoda тестирует прототип электриче­ского кроссовера Enyaq с пред­серийным кузовом. На этот раз новинку сфото­графи­ровали в лёгком камуфляже, позволяющем рас­смотреть автомобиль почти во всех подроб­ностях.

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  • На снимках кроссовер Enyaq выглядит достаточно крупным, но в действи­тельности он чуть компактнее модели Kodiaq. Его длина — 4685 мм, ширина — 1877 мм, высота — 1618 мм, колёсная база — 2765 мм. Коэффи­циент аэро­динами­ческого сопротив­ления — 0,27.

  • В основе электрокроссовера лежит модульная платформа MEB, разра­ботанная для электро­мобилей. Салон будет пяти­местным с 585-литровым багажником.

  • Палитра модификаций обещает большое разно­образие. Базовая версия Enyaq iV50 получит 148-сильный электро­мотор на задней оси, тяговую аккуму­ляторную батарею ёмкостью 55 кВт∙ч. Запас хода по циклу WLTP — 340 километров.

  • Вариант Enyaq iV 60 будет развивать 179 л.с., а его тяговая АКБ ёмкостью 62 кВт∙ч позволит проезжать 390 километров между зарядками. 

  • iV 80 оснастят 204-сильным электромотором и тяговой аккуму­ляторной батареей на 82 кВт∙ч. Запас хода составит 500 километров.

  • Такую же тяговую АКБ ёмкостью 82 кВт∙ч получит и полно­приводный кроссовер iV 80X с совокупной отдачей двух электро­моторов на уровне 265 л.с. 

  • У самой мощной версии RS будет силовая установка с отдачей 306 л.с. Такой крос­совер сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,2 секунды и развивать 180 км/ч максимальной скорости (её ограничат электроникой). Запас хода у полно­приводных кроссоверов заявлен одинаковый — 460 километров.

  • Сроки дебюта Skoda Eniyaq не называются, но, судя по степени готов­ности автомобиля, это может случиться ещё до конца 2020 года.

Электрический кроссовер — это…

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