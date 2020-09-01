Skoda представила первый серийный электромобиль — кроссовер Enyaq iV

По своим габаритам Skoda Enyaq чуть компактнее средне­размерного Kodiaq: длина — 4649 мм, ширина — 1879 мм, высота — 1616 мм при колёсной базе 2765 мм. Объём багажника в пятиместной конфигурации составляет 585 литров.

Электрокар комплектуется колёсными дисками диаметром от 18 до 21 дюйма и светящейся скрытыми светодиодами фальш­решёткой радиатора.

На Enyaq стоят матричные светодиодные фары, проекционный дисплей с функцией дополненной реальности, до девяти подушек безопас­ности. В числе систем активной безопасности – ассистент поворота налево через встречный поток (сам затормозит при наличии приближа­ющейся машины) и предупреж­дение об опасности открывания двери, если сенсоры фиксируют приближение сзади машины, велосипедиста или мотоциклиста.

Из новых шкодовских решений Simply Clever появились фишки электро­мобиля: очиститель зарядного кабеля, защищающий штепсель от влаги колпачок, отсек для хранения шнура под полом багажника. Остались на своих местах зонт, скребок для льда, карманы для смартфонов в спинках сидений. Беспроводных зарядок стало две.

Enyaq предложит обширный выбор опций по отдель­ности и пакетами. Диагональ центрального мульти­медийного дисплея доходит до 13 дюймов – рекорд для бренда. Мультимедийка обеспечивает доступ к интернету и широкие возмож­ности синхронизации со смартфоном владельца. В отделке салона электрокара используются экологически чистые материалы.