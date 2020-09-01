Skoda представила первый серийный электромобиль — кроссовер Enyaq iV
Кирилл Малышев
В Праге состоялась премьера кроссовера Skoda Enyaq iV. Это первый серийный электромобиль чешской марки. Он базируется на новой всефольксвагеновской платформе MEB, созданной специально для «зелёных» моделей.
Электрокар предложат с тремя вариантами аккумуляторов ёмкостью 55, 62 и 82 кВт·ч. Работают они не на 100%: полезная доля составляет 52, 58 и 77 кВт·ч соответственно. С первыми двумя батареями идёт задний привод. Такие Эньяки выдают от 148 до 204 л.с., могут проезжать на одной зарядке от 340 до 510 километров по циклу WLTP, а их максимальная скорость ограничена на отметке
160 км/ч.
Самый мощный аккумулятор ставится на полноприводные версии с отдачей мотора 265 и 306 л.с. Разгон до сотни укладывается в семь секунд. Запас хода меньше, чем у монопривода, — всего 460 километров. У топовой версии ограничитель скорости смещён со 160 до
180 км/ч.
По своим габаритам Skoda Enyaq чуть компактнее среднеразмерного Kodiaq: длина — 4649 мм, ширина — 1879 мм, высота — 1616 мм при колёсной базе 2765 мм. Объём багажника в пятиместной конфигурации составляет 585 литров.
Электрокар комплектуется колёсными дисками диаметром от 18 до 21 дюйма и светящейся скрытыми светодиодами фальшрешёткой радиатора.
На Enyaq стоят матричные светодиодные фары, проекционный дисплей с функцией дополненной реальности, до девяти подушек безопасности. В числе систем активной безопасности – ассистент поворота налево через встречный поток (сам затормозит при наличии приближающейся машины) и предупреждение об опасности открывания двери, если сенсоры фиксируют приближение сзади машины, велосипедиста или мотоциклиста.
Из новых шкодовских решений Simply Clever появились фишки электромобиля: очиститель зарядного кабеля, защищающий штепсель от влаги колпачок, отсек для хранения шнура под полом багажника. Остались на своих местах зонт, скребок для льда, карманы для смартфонов в спинках сидений. Беспроводных зарядок стало две.
Enyaq предложит обширный выбор опций по отдельности и пакетами. Диагональ центрального мультимедийного дисплея доходит до 13 дюймов – рекорд для бренда. Мультимедийка обеспечивает доступ к интернету и широкие возможности синхронизации со смартфоном владельца. В отделке салона электрокара используются экологически чистые материалы.
О сроках начала продаж и ценах электрокара пока не сообщается.