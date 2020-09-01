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Skoda представила первый серийный электромобиль — кроссовер Enyaq iV

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Кирилл Малышев

В Праге состоялась премьера кроссовера Skoda Enyaq iV. Это первый серийный электро­мобиль чешской марки. Он базируется на новой всефолькс­вагеновской платформе MEB, созданной специально для «зелёных» моделей.

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  • Электрокар предложат с тремя вариантами аккуму­ляторов ёмкостью 55, 62 и 82 кВт·ч. Работают они не на 100%: полезная доля составляет 52, 58 и 77 кВт·ч соответ­ственно. С первыми двумя батареями идёт задний привод. Такие Эньяки выдают от 148 до 204 л.с., могут проезжать на одной зарядке от 340 до 510 километров по циклу WLTP, а их максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

  • Самый мощный аккумулятор ставится на полноприводные версии с отдачей мотора 265 и 306 л.с. Разгон до сотни уклады­вается в семь секунд. Запас хода меньше, чем у монопривода, — всего 460 километров. У топовой версии ограничитель скорости смещён со 160 до 180 км/ч.

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  • По своим габаритам Skoda Enyaq чуть компактнее средне­размерного Kodiaq: длина — 4649 мм, ширина — 1879 мм, высота — 1616 мм при колёсной базе 2765 мм. Объём багажника в пятиместной конфигурации составляет 585 литров. 

  • Электрокар комплектуется колёсными дисками диаметром от 18 до 21 дюйма и светящейся скрытыми светодиодами фальш­решёткой радиатора.

  • На Enyaq стоят матричные светодиодные фары, проекционный дисплей с функцией дополненной реальности, до девяти подушек безопас­ности. В числе систем активной безопасности – ассистент поворота налево через встречный поток (сам затормозит при наличии приближа­ющейся машины) и предупреж­дение об опасности открывания двери, если сенсоры фиксируют приближение сзади машины, велосипедиста или мотоциклиста.

  • Из новых шкодовских решений Simply Clever появились фишки электро­мобиля: очиститель зарядного кабеля, защищающий штепсель от влаги колпачок, отсек для хранения шнура под полом багажника. Остались на своих местах зонт, скребок для льда, карманы для смартфонов в спинках сидений. Беспроводных зарядок стало две.

  • Enyaq предложит обширный выбор опций по отдель­ности и пакетами. Диагональ центрального мульти­медийного дисплея доходит до 13 дюймов – рекорд для бренда. Мультимедийка обеспечивает доступ к интернету и широкие возмож­ности синхронизации со смартфоном владельца. В отделке салона электрокара используются экологически чистые материалы.

  • О сроках начала продаж и ценах электрокара пока не сообщается.

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