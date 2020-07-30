Появились изображения интерьера нового кроссовера Skoda
Наталья Насонова
Чешская марка Skoda анонсировала премьеру электрического кроссовера Enyaq iV и представила первые официальные тизеры салона модели. Новинку покажут 1 сентября.
Салон, выполненный в минималистичном стиле, оснащён цифровой приборной панелью и проекционным экраном с функцией дополненной реальности. Выбором режимов движения заведует джойстик, а в центре передней панели — большой
13-дюймовыйдисплей мультимедийной системы.
Обивка сидений электромобиля выполнена из особой ткани, в составе которой 40% шерсти и 60% синтетического материала, изготовленного из переработанных пластиковых бутылок.
Созданный на модульной платформе MEB кроссовер Enyaq iV будет выпускаться в пяти модификациях, с тремя вариантами ёмкости батарей, в версиях с задним и полным приводом.
По габаритным размерам новинка сопоставима с Кодиаком. Длина электрокроссовера составляет 4648 миллиметров, ширина — 1877 мм, высота — 1618 мм, колёсная база — 2765 мм.
Мощность будет варьироваться от 146 до 302 л.с. При этом базовый Enyaq iV сможет проезжать на одном заряде до 340 километров, а топовый — до 500 километров.