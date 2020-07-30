Знаменитый дизайнер Ferrari и BMW выставил на аукцион свои скетчи

Появились изображения интерьера нового кроссовера Skoda

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Наталья Насонова

Чешская марка Skoda анонсировала премьеру электри­ческого кроссовера Enyaq iV и пред­ставила первые офици­альные тизеры салона модели. Новинку покажут 1 сентября.

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  • Салон, выполненный в минимали­стичном стиле, оснащён цифровой приборной панелью и проекци­онным экраном с функцией допол­ненной реальности. Выбором режимов движения заведует джойстик, а в центре передней панели — большой 13-дюймовый дисплей мульти­медийной системы.

  • Обивка сидений электромобиля выполнена из особой ткани, в составе которой 40% шерсти и 60% синтетиче­ского материала, изготов­ленного из пере­работанных пластиковых бутылок.

  • Созданный на модульной платформе MEB кроссовер Enyaq iV будет выпускаться в пяти моди­фикациях, с тремя вариантами ёмкости батарей, в версиях с задним и полным приводом. 

  • По габаритным размерам новинка сопоставима с Кодиаком. Длина электро­кроссовера составляет 4648 милли­метров, ширина — 1877 мм, высота — 1618 мм, колёсная база — 2765 мм.

  • Мощность будет варьироваться от 146 до 302 л.с. При этом базовый Enyaq iV сможет проезжать на одном заряде до 340 километров, а топовый — до 500 километров.

Как скоро электромобили приедут в Россию?

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