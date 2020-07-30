Появились изображения интерьера нового кроссовера Skoda

Салон, выполненный в минимали­стичном стиле, оснащён цифровой приборной панелью и проекци­онным экраном с функцией допол­ненной реальности. Выбором режимов движения заведует джойстик, а в центре передней панели — большой 13-дюймовый дисплей мульти­медийной системы.

Обивка сидений электромобиля выполнена из особой ткани, в составе которой 40% шерсти и 60% синтетиче­ского материала, изготов­ленного из пере­работанных пластиковых бутылок.

Созданный на модульной платформе MEB кроссовер Enyaq iV будет выпускаться в пяти моди­фикациях, с тремя вариантами ёмкости батарей, в версиях с задним и полным приводом.

По габаритным размерам новинка сопоставима с Кодиаком. Длина электро­кроссовера составляет 4648 милли­метров, ширина — 1877 мм, высота — 1618 мм, колёсная база — 2765 мм.