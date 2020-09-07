Электрокар Skoda Enyaq iV начал превращаться в кросс-купе
Дмитрий Елизаров
Издание Motor1 опубликовало шпионские фотографии новой модификации электрического вседорожника Enyaq iV с кузовом кросс-купе. Новинку заметили во время дорожных испытаний в Чехии. Рассекретить новинку могут уже в ноябре.
Кросс-купе будет отличаться от обычного Skoda Enyaq полностью переработанной задней частью. Такая версия получит ниспадающую к задним стойкам линию крыши, лёгкий намёк на выступ багажника и, по всей видимости, индивидуальные бампер и фонари: рассмотреть внешность будущей новинки в деталях не позволяет маскировка.
Технических данных пока нет. По аналогии с прочими кроссоверами и кросс-купе новинка, как ожидается, получит багажник меньшего размера, а именоваться станет Enyaq iV GT.
Кросс-купе получит только самые мощные силовые установки из тех, что анонсированы для Enyaq. В их числе два варианта спаренных электромоторов с отдачей в 265 л.с. (425 Нм) и 306 л.с. (460 Нм). С такими двигателями кроссовер ускоряется до
100 км/чза 6,9 и 6,2 секунды соответственно. Последняя модификация Enyaq iV является самой мощной серийной моделью Skoda.
Первый электрокроссовер чешской марки — Enyaq iV — был официально рассекречен 1 сентября. Он построен на архитектуре MEB, на которой базируется модель VW ID.4, и при длине в 4669 мм имеет колёсную базу 2765 мм. Для Enyaq iV предложено пять вариантов сочетания электромоторов и батарей, продажи стартуют в 2021 году.