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Электрокар Skoda Enyaq iV начал превращаться в кросс-купе

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Дмитрий Елизаров

Издание Motor1 опубликовало шпионские фотографии новой моди­фикации электрического вседорож­ника Enyaq iV с кузовом кросс-купе. Новинку заметили во время дорожных испытаний в Чехии. Рассекретить новинку могут уже в ноябре.

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  • Кросс-купе будет отличаться от обычного Skoda Enyaq полностью пере­работанной задней частью. Такая версия получит ниспадающую к задним стойкам линию крыши, лёгкий намёк на выступ багажника и, по всей види­мости, индивиду­альные бампер и фонари: рассмотреть внешность будущей новинки в деталях не позволяет маскировка.

  • Технических данных пока нет. По аналогии с прочими крос­соверами и кросс-купе новинка, как ожидается, получит багажник меньшего размера, а именоваться станет Enyaq iV GT.

  • Кросс-купе получит только самые мощные силовые установки из тех, что анонси­рованы для Enyaq. В их числе два варианта спаренных электро­моторов с отдачей в 265 л.с. (425 Нм) и 306 л.с. (460 Нм). С такими двигателями кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 6,9 и 6,2 секунды соответ­ственно. Последняя моди­фикация Enyaq iV является самой мощной серийной моделью Skoda.

  • Первый электрокроссовер чешской марки — Enyaq iV — был официально рассекречен 1 сентября. Он построен на архитектуре MEB, на которой базируется модель VW ID.4, и при длине в 4669 мм имеет колёсную базу 2765 мм. Для Enyaq iV предложено пять вариантов сочетания электро­моторов и батарей, продажи стартуют в 2021 году.

Стандартный кроссовер или всё же кросс-купе?

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