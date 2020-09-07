Электрокар Skoda Enyaq iV начал превращаться в кросс-купе

Кросс-купе будет отличаться от обычного Skoda Enyaq полностью пере­работанной задней частью. Такая версия получит ниспадающую к задним стойкам линию крыши, лёгкий намёк на выступ багажника и, по всей види­мости, индивиду­альные бампер и фонари: рассмотреть внешность будущей новинки в деталях не позволяет маскировка.

Технических данных пока нет. По аналогии с прочими крос­соверами и кросс-купе новинка, как ожидается, получит багажник меньшего размера, а именоваться станет Enyaq iV GT.

Кросс-купе получит только самые мощные силовые установки из тех, что анонси­рованы для Enyaq. В их числе два варианта спаренных электро­моторов с отдачей в 265 л.с. (425 Нм) и 306 л.с. (460 Нм). С такими двигателями кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 6,9 и 6,2 секунды соответ­ственно. Последняя моди­фикация Enyaq iV является самой мощной серийной моделью Skoda.