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Новое кросс-купе от Skoda: первые фото

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Дмитрий Елизаров

Компания Skoda превратит электро­кроссовер Enyaq iV в модельное семейство, состоящее из нескольких SUV. Одним из них станет кросс-купе. Издание Autocar опубликовало первые шпионские фото прототипа купе­образного Enyaq, замеченного на тестах.

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  • Возможность скорого появления новых электро­мобилей у марки Skoda изданию подтвердил руково­дитель департа­мента продаж и маркетинга компании Ален Фейви. По его словам, гибкость платформы MEB облегчает решение технических задач, а новые электро­мобили помогут расширить присут­ствие марки на рынке.

  • Кросс-купе Skoda Enyaq iV, судя по шпионским фото, получит полностью новую заднюю часть кузова с более радикально «заваленной» линией крыши, иными задними стойками с другой пластикой боковин и коротким «хвостом» багажника. 

  • Ни в моторной гамме, ни в оформ­лении интерьера изменений не ожидается. Хотя издание пред­полагает, что объём багажника электро­кроссовера может заметно уменьшиться (сейчас он состав­ляет 585 литров).

  • Серийная версия кросс-купе может быть показана уже в следующем году.

  • Электромобиль Skoda Enyaq iV представили 1 сентября. Кроссовер получит силовые установки мощностью от 148 до 306 л.с. и запас хода от 340 до 510 километров в зави­симости от типа установленной батареи.

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