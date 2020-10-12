Новое кросс-купе от Skoda: первые фото
Дмитрий Елизаров
Компания Skoda превратит электрокроссовер Enyaq iV в модельное семейство, состоящее из нескольких SUV. Одним из них станет кросс-купе. Издание Autocar опубликовало первые шпионские фото прототипа купеобразного Enyaq, замеченного на тестах.
Возможность скорого появления новых электромобилей у марки Skoda изданию подтвердил руководитель департамента продаж и маркетинга компании Ален Фейви. По его словам, гибкость платформы MEB облегчает решение технических задач, а новые электромобили помогут расширить присутствие марки на рынке.
Кросс-купе Skoda Enyaq iV, судя по шпионским фото, получит полностью новую заднюю часть кузова с более радикально «заваленной» линией крыши, иными задними стойками с другой пластикой боковин и коротким «хвостом» багажника.
Ни в моторной гамме, ни в оформлении интерьера изменений не ожидается. Хотя издание предполагает, что объём багажника электрокроссовера может заметно уменьшиться (сейчас он составляет 585 литров).
Серийная версия кросс-купе может быть показана уже в следующем году.
Электромобиль Skoda Enyaq iV представили 1 сентября. Кроссовер получит силовые установки мощностью от 148 до 306 л.с. и запас хода от 340 до 510 километров в зависимости от типа установленной батареи.