Новое кросс-купе от Skoda: первые фото

Возможность скорого появления новых электро­мобилей у марки Skoda изданию подтвердил руково­дитель департа­мента продаж и маркетинга компании Ален Фейви. По его словам, гибкость платформы MEB облегчает решение технических задач, а новые электро­мобили помогут расширить присут­ствие марки на рынке.

Кросс-купе Skoda Enyaq iV, судя по шпионским фото, получит полностью новую заднюю часть кузова с более радикально «заваленной» линией крыши, иными задними стойками с другой пластикой боковин и коротким «хвостом» багажника.

Ни в моторной гамме, ни в оформ­лении интерьера изменений не ожидается. Хотя издание пред­полагает, что объём багажника электро­кроссовера может заметно уменьшиться (сейчас он состав­ляет 585 литров).

Серийная версия кросс-купе может быть показана уже в следующем году.