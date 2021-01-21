Марка Nissan превратила электровэн e-NV200 в кемпер для зимних приключений
Дмитрий Елизаров
Компания Nissan представила новую разработку под названием Winter Camper — дом на колёсах, построенный на базе фургона
В место для жилья минивэн превратили при помощи пакета под названием Nissan Camper Technology Luxury Kit. Тем самым
e-NV200обзавёлся встроенной кухней с холодильником, раскладными кроватями и утеплёнными стёклами. Кроме того, вэн оборудовали подъёмной крышей. В оснащение концепта вошли также солнечные батареи, энергия которых обеспечивает жилому пространству 220 вольт.
Для бездорожья концепт подготовили при помощи увеличения дорожного просвета, внедорожной резины на особых дисках, силового переднего бампера с дополнительным светом и усиленных порогов. Наконец, возможность использовать вэн для зимнего отдыха обеспечена за счёт крепления для снаряжения на задней двери.
В Европе пассажирский Nissan e-NV200 предлагается с количеством посадочных мест от 5 до 7, при этом, если сложить все кресла, кроме переднего ряда, грузовое пространство вэна составит 2940 литров. 40-киловаттная батарея даёт запас хода до 300 километров, а в движение модель приводится электромотором с отдачей 109 л.с. и 254 Нм крутящего момента.
На прошлой неделе Nissan продемонстрировала ещё один вариант трансформации фургона: модель NV350 превратили в мобильный офис с выдвижной секцией для работы и лаунж-зоной на крыше.