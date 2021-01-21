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Марка Nissan превратила электровэн e-NV200 в кемпер для зимних приключений

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Дмитрий Елизаров

Компания Nissan представила новую разработку под названием Winter Camper — дом на колёсах, построенный на базе фургона e-NV200. Проект официально носит статус концепта, но для создания автодома использованы в основном компоненты из фирменного каталога аксессуаров.

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  • В место для жилья минивэн превратили при помощи пакета под названием Nissan Camper Technology Luxury Kit. Тем самым e-NV200 обзавёлся встроенной кухней с холодиль­ником, раскладными кроватями и утеплёнными стёклами. Кроме того, вэн оборудовали подъёмной крышей. В оснащение концепта вошли также солнечные батареи, энергия которых обеспечи­вает жилому пространству 220 вольт.

  • Для бездорожья концепт подготовили при помощи увеличения дорожного просвета, внедорожной резины на особых дисках, силового переднего бампера с допол­нительным светом и усиленных порогов. Наконец, возмож­ность использовать вэн для зимнего отдыха обеспечена за счёт крепления для снаряжения на задней двери.

  • В Европе пассажирский Nissan e-NV200 предлагается с количеством посадочных мест от 5 до 7, при этом, если сложить все кресла, кроме переднего ряда, грузовое пространство вэна составит 2940 литров. 40-кило­ваттная батарея даёт запас хода до 300 километров, а в движение модель приводится электро­мотором с отдачей 109 л.с. и 254 Нм крутящего момента.

  • На прошлой неделе Nissan продемонстри­ровала ещё один вариант транс­формации фургона: модель NV350 превратили в мобильный офис с выдвижной секцией для работы и лаунж-зоной на крыше.

На электрокаре, да в зимнее путешествие — как вам?

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