Марка Nissan превратила электровэн e-NV200 в кемпер для зимних приключений

В место для жилья минивэн превратили при помощи пакета под названием Nissan Camper Technology Luxury Kit. Тем самым e-NV200 обзавёлся встроенной кухней с холодиль­ником, раскладными кроватями и утеплёнными стёклами. Кроме того, вэн оборудовали подъёмной крышей. В оснащение концепта вошли также солнечные батареи, энергия которых обеспечи­вает жилому пространству 220 вольт.

Для бездорожья концепт подготовили при помощи увеличения дорожного просвета, внедорожной резины на особых дисках, силового переднего бампера с допол­нительным светом и усиленных порогов. Наконец, возмож­ность использовать вэн для зимнего отдыха обеспечена за счёт крепления для снаряжения на задней двери.

В Европе пассажирский Nissan e-NV200 предлагается с количеством посадочных мест от 5 до 7, при этом, если сложить все кресла, кроме переднего ряда, грузовое пространство вэна составит 2940 литров. 40-кило­ваттная батарея даёт запас хода до 300 километров, а в движение модель приводится электро­мотором с отдачей 109 л.с. и 254 Нм крутящего момента.