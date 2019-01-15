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Китайцы привезли в Детройт футуристичный минивэн с диваном спереди

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Китайская компания GAC представила в Детройте концепт семейного минивэна под названием Entranze. Дизайном прототипа занималась калифорнийская студия марки, а создан он для популярных в Америке семейных автомобильных путешествий.

  • Entranze представляет собой по-кроссоверному высокий семейный минивэн, рассчитанный на семь человек. Компоновка салона необычная: 3+2+2, то есть рядом с водителем есть место для двух человек. Все боковые двери – сдвижные и открываются в разные стороны.

  • Салон отделан экологичными материалами (например, использовалась кора пробкового дуба) и буквально напичкан дисплеями: два OLED-дисплея расположились по краям центральной консоли, еще один огромный экран занимает почти всю площадь передней панели напротив пассажиров. К тому же два небольших сенсорных экрана встроены в рулевое колесо. Приборка, естественно, тоже цифровая.

  • Прототип ездит на электротяге, но подробностей про силовую установку нет: не исключено, что она позаимствована у прошлогоднего концепта GAC Enverge. В таком случае речь идет о 240 лошадиных силах, разгоне до сотни за 4,5 секунды и 600-километровом запасе хода.

Три места впереди – это удобно?

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