Китайцы привезли в Детройт футуристичный минивэн с диваном спереди

Китайская компания GAC представила в Детройте концепт семейного минивэна под названием Entranze. Дизайном прототипа занималась калифорнийская студия марки, а создан он для популярных в Америке семейных автомобильных путешествий.

Entranze представляет собой по-кроссоверному высокий семейный минивэн, рассчитанный на семь человек. Компоновка салона необычная: 3+2+2, то есть рядом с водителем есть место для двух человек. Все боковые двери – сдвижные и открываются в разные стороны.

Салон отделан экологичными материалами (например, использовалась кора пробкового дуба) и буквально напичкан дисплеями: два OLED-дисплея расположились по краям центральной консоли, еще один огромный экран занимает почти всю площадь передней панели напротив пассажиров. К тому же два небольших сенсорных экрана встроены в рулевое колесо. Приборка, естественно, тоже цифровая.