Китайский бренд Enovate выпустил новый кроссовер. Его придумал экс-дизайнер Porsche

Габариты новинки: 4580 мм в длину, 1915 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Колёсная база модели составляет 2750 мм. Облик кроссовера создан Хаканом Саракоглу, который прежде работал в компаниях Porsche и Chery. Спереди на машине красуется вошедшая в моду двух­этажная оптика, сзади — трендовые фонари, узкие и визуально объеди­нённые в один.

Enovate ME5 использует один электро­мотор мощностью 204 л.с. Он может работать в одиночку, а можно заказать вариант с двигателем внутреннего сгорания. Он не вращает колёса, а действует как range-extender — заряжает батарею на ходу. Поэтому объём и мощность у него скромные: 1,5 литра и 98 л.с. Иные харак­теристики авто­мобиля пока не раскрываются.

У бренда уже есть старший электро­кроссовер Enovate ME7, готовится к выходу седан MES. Марка принад­лежит компании Dearcc, которая тоже выпускает машины под своим именем. Но в России они неизвестны. Dearcc запустился в 2016 году, Enovate — в 2018-м.