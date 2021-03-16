Китайский бренд Enovate выпустил новый кроссовер. Его придумал экс-дизайнер Porsche
Кирилл Малышев
Китайская компания Enovate готовится запустить во втором квартале на рынке Поднебесной свой второй кроссовер под названием ME5. Его фотографии опубликованы в сообществе CarNewsChina в Facebook. У машины будет два исполнения: чисто электрическое и с ДВС – для зарядки аккумулятора на ходу.
Габариты новинки: 4580 мм в длину, 1915 мм в ширину и 1635 мм в высоту. Колёсная база модели составляет 2750 мм. Облик кроссовера создан Хаканом Саракоглу, который прежде работал в компаниях Porsche и Chery. Спереди на машине красуется вошедшая в моду двухэтажная оптика, сзади — трендовые фонари, узкие и визуально объединённые в один.
Enovate ME5 использует один электромотор мощностью 204 л.с. Он может работать в одиночку, а можно заказать вариант с двигателем внутреннего сгорания. Он не вращает колёса, а действует как range-extender — заряжает батарею на ходу. Поэтому объём и мощность у него скромные: 1,5 литра и 98 л.с. Иные характеристики автомобиля пока не раскрываются.
У бренда уже есть старший электрокроссовер Enovate ME7, готовится к выходу седан MES. Марка принадлежит компании Dearcc, которая тоже выпускает машины под своим именем. Но в России они неизвестны. Dearcc запустился в 2016 году, Enovate — в
2018-м.
Ранее китайская марка Roewe, принадлежащая корпорации SAIC, представила минивэн iMax8 в арт-исполнении. Автором дизайна выступил китайский художник и архитектор Ванг Кайфан. Он не только заменил обычную хромированную отделку на золотую, но и придумал другой дизайн для колёс и решётки радиатора. Они по-своему гармонируют с броским колером машины.