АвтоВАЗ начал продажи моделей Lada с продвинутой мультимедийкой EnjoY Pro
Дмитрий Елизаров
Платформа Яндекс.Авто интегрирована в новую медиасистему АвтоВАЗа, которая получила название EnjoY Pro. Она будет устанавливаться как минимум на три модели Lada — Vesta, Xray и Xray Cross как часть опциональных пакетов и особых исполнений. Приём заказов уже открыт.
Устройство EnjoY Pro с платформой Яндекс.Авто можно будет синхронизировать с пользовательской учётной записью Яндекса. Это позволит, к примеру, объединить в одну «экосистему» устройство и телефон: так, построенный в Навигаторе маршрут можно переносить со смартфона на экран бортового устройства. А иконка на карте Навигатора в смартфоне укажет местоположение автомобиля.
Интеграция платформы в конструкцию машины и связь медиасистемы с бортовыми датчиками призваны повысить комфортность её использования. Так, одновременно с переключением режимов работы головной оптики меняется и режим работы экрана устройства — с дневного на ночной. Кроме того, система способна сама заблокировать воспроизведение видео при превышении скорости в
5 км/ч,чтобы не отвлекать водителя.
Вместе с Яндекс.Авто система получает и возможность голосового управления благодаря помощнику Алисе. Ещё один новый для системы сервис — это Яндекс.Заправки.
«Яндекс участвует в этом проекте с момента создания и тестирования первых прототипов, поэтому мы смогли вместе с коллегами из АвтоВАЗа подобрать железо под наши стандарты. Система построена на базе современного процессора и работает под управлением модифицированной нами автомобильной версии Android 9. В итоге получилось решение, сопоставимое со смартфонами по многим параметрам, среди которых плавность работы, скорость отклика и быстродействие», — прокомментировал руководитель лаборатории Яндекс.Авто Михаил Малахов.
Новая мультимедийная система стала частью специально созданного для Lada Vesta опционального пакета Winter EnjoY Pro. C таким пакетом модель будет стоить минимум 856 900 рублей — это примерно на 30 тысяч дороже седана со 106-сильным мотором и механической коробкой в комплектации Comfort Multimedia. На Lada Xray система вошла в опциональный пакет Prestige для комплектации Luxe по цене от 887 900 рублей (ранее — 863 900 рублей), а на Lada Xray Cross новинка будет устанавливаться ещё и в исполнении Instinct по цене от 973 900 рублей.
Саму систему АвтоВАЗ представил в конце марта. EnjoY Pro получила восьмидюймовый IPS-экран высокого разрешения и возможность взаимодействия с технологией объёмного звучания Arkamys.