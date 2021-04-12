Lada Vesta может получить новые мотор и коробку

АвтоВАЗ начал продажи моделей Lada с продвинутой мультимедийкой EnjoY Pro

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Дмитрий Елизаров

Платформа Яндекс.Авто интегрирована в новую медиасистему АвтоВАЗа, которая получила название EnjoY Pro. Она будет устанав­ливаться как минимум на три модели Lada — Vesta, Xray и Xray Cross как часть опциональных пакетов и особых исполнений. Приём заказов уже открыт.

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  • Устройство EnjoY Pro с платформой Яндекс.Авто можно будет синхрони­зировать с пользователь­ской учётной записью Яндекса. Это позволит, к примеру, объединить в одну «экосистему» устройство и телефон: так, построенный в Навигаторе маршрут можно переносить со смартфона на экран бортового устройства. А иконка на карте Навигатора в смартфоне укажет место­положение автомобиля.

  • Интеграция платформы в конструкцию машины и связь медиа­системы с бортовыми датчиками призваны повысить комфорт­ность её использо­вания. Так, одно­временно с пере­ключе­нием режимов работы головной оптики меняется и режим работы экрана устройства — с дневного на ночной. Кроме того, система способна сама заблокировать воспроиз­ведение видео при превышении скорости в 5 км/ч, чтобы не отвлекать водителя.

  • Вместе с Яндекс.Авто система получает и возможность голосового управления благодаря помощнику Алисе. Ещё один новый для системы сервис — это Яндекс.Заправки.

  • «Яндекс участвует в этом проекте с момента создания и тестиро­вания первых прототипов, поэтому мы смогли вместе с коллегами из АвтоВАЗа подобрать железо под наши стандарты. Система построена на базе современного процессора и работает под управле­нием модифи­цированной нами автомо­бильной версии Android 9. В итоге получилось решение, сопо­ставимое со смарт­фонами по многим параметрам, среди которых плавность работы, скорость отклика и быстро­действие», — прокомменти­ровал руководитель лаборатории Яндекс.Авто Михаил Малахов.

  • Новая мультимедийная система стала частью специально созданного для Lada Vesta опциональ­ного пакета Winter EnjoY Pro. C таким пакетом модель будет стоить минимум 856 900 рублей — это примерно на 30 тысяч дороже седана со 106-сильным мотором и механической коробкой в комплектации Comfort Multimedia. На Lada Xray система вошла в опциональ­ный пакет Prestige для комплектации Luxe по цене от 887 900 рублей (ранее — 863 900 рублей), а на Lada Xray Cross новинка будет устанавли­ваться ещё и в исполнении Instinct по цене от 973 900 рублей.

  • Саму систему АвтоВАЗ представил в конце марта. EnjoY Pro получила восьми­дюймовый IPS-экран высокого разрешения и возмож­ность взаимо­действия с технологией объёмного звучания Arkamys.

А с вашим автомобилем можно поговорить за жизнь?

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