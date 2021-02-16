Застрял на рельсах — получи судебный иск: новый способ борьбы с нарушителями

Электрокроссовер Skoda Enyaq получил версию Sportline с перенастроенной подвеской

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Skoda расширила список вариантов исполнения электро­кроссовера Enyaq iV за счёт «подогретой» моди­фикации Sportline. Её спортив­ность будет заключаться не только в антураже, но и в настройках подвески, при этом для новинки предложат сразу три версии силовых установок.

1/14

  • Skoda Enyaq iV Sportline можно будет опознать в первую очередь по много­численному глянцево-чёрному декору кузова. В этом цвете выполнят обрамление решётки радиатора, окантовки оконных проёмов и боковые зеркала. Кроме того, кроссовер получит оригиналь­ные, более агрес­сивные бамперы и особые колёсные диски на 20 или 21 дюйм, а также полностью светодиодную оптику, причём передняя будет матричной по умолчанию.

  • Для новинки разработан особый вариант отделки интерьера с чёрной искус­ственной кожей, серой строчкой и вставками с эффектом карбона. Кроме того, такой кроссовер снабдят спортивными креслами с интегриро­ванными подголов­никами и отделкой микро­фиброй, а также трёхспицевым рулевым колесом.

  • Дорожный просвет этой версии уменьшился на 15 милли­метров на передней оси и на 10 милли­метров на задней. Прочие подроб­ности пере­настройки подвески не сообщаются, хотя в Skoda заявляют о «спортивном шасси».

  • Исполнение Sportline будет доступно для Enyaq с тремя вариантами силовых агрегатов. Два из них одномоторные (180 л.с., 310 Нм и 204 л.с., 310 Нм), третий располагает двумя двигате­лями и, как следствие, полным приводом. Развивают моторы 265 л.с. и 425 Нм крутящего момента. Запас хода кроссоверов составляет в зависи­мости от моди­фикации от 400 до 520 километров. Цены на Enyaq Sportline пока не называются.

  • У электрокроссовера уже имеется и полноценная RS-версия — она была представ­лена одно­временно с прочими моди­фикациями. Два двигателя этого Enyaq развивают 306 л.с. и 460 Нм и способны разогнать машину до 180 км/ч, тогда как у остальных версий макси­мальная скорость ограничена 160 км/ч. А в ближайшем будущем у Enyaq появится вариант в кузове кросс-купе — новинка уже проходит дорожные испытания.

Предпочли бы RS-зажигалку или имиджевый Sportline?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение