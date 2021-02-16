Электрокроссовер Skoda Enyaq получил версию Sportline с перенастроенной подвеской
Дмитрий Елизаров
Компания Skoda расширила список вариантов исполнения электрокроссовера Enyaq iV за счёт «подогретой» модификации Sportline. Её спортивность будет заключаться не только в антураже, но и в настройках подвески, при этом для новинки предложат сразу три версии силовых установок.
Skoda Enyaq iV Sportline можно будет опознать в первую очередь по многочисленному глянцево-чёрному декору кузова. В этом цвете выполнят обрамление решётки радиатора, окантовки оконных проёмов и боковые зеркала. Кроме того, кроссовер получит оригинальные, более агрессивные бамперы и особые колёсные диски на 20 или 21 дюйм, а также полностью светодиодную оптику, причём передняя будет матричной по умолчанию.
Для новинки разработан особый вариант отделки интерьера с чёрной искусственной кожей, серой строчкой и вставками с эффектом карбона. Кроме того, такой кроссовер снабдят спортивными креслами с интегрированными подголовниками и отделкой микрофиброй, а также трёхспицевым рулевым колесом.
Дорожный просвет этой версии уменьшился на 15 миллиметров на передней оси и на 10 миллиметров на задней. Прочие подробности перенастройки подвески не сообщаются, хотя в Skoda заявляют о «спортивном шасси».
Исполнение Sportline будет доступно для Enyaq с тремя вариантами силовых агрегатов. Два из них одномоторные (180 л.с., 310 Нм и 204 л.с., 310 Нм), третий располагает двумя двигателями и, как следствие, полным приводом. Развивают моторы 265 л.с. и 425 Нм крутящего момента. Запас хода кроссоверов составляет в зависимости от модификации от 400 до 520 километров. Цены на Enyaq Sportline пока не называются.
У электрокроссовера уже имеется и полноценная
RS-версия— она была представлена одновременно с прочими модификациями. Два двигателя этого Enyaq развивают 306 л.с. и 460 Нм и способны разогнать машину до 180 км/ч,тогда как у остальных версий максимальная скорость ограничена 160 км/ч.А в ближайшем будущем у Enyaq появится вариант в кузове кросс-купе — новинка уже проходит дорожные испытания.