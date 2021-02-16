Электрокроссовер Skoda Enyaq получил версию Sportline с перенастроенной подвеской

Skoda Enyaq iV Sportline можно будет опознать в первую очередь по много­численному глянцево-чёрному декору кузова. В этом цвете выполнят обрамление решётки радиатора, окантовки оконных проёмов и боковые зеркала. Кроме того, кроссовер получит оригиналь­ные, более агрес­сивные бамперы и особые колёсные диски на 20 или 21 дюйм, а также полностью светодиодную оптику, причём передняя будет матричной по умолчанию.

Для новинки разработан особый вариант отделки интерьера с чёрной искус­ственной кожей, серой строчкой и вставками с эффектом карбона. Кроме того, такой кроссовер снабдят спортивными креслами с интегриро­ванными подголов­никами и отделкой микро­фиброй, а также трёхспицевым рулевым колесом.

Дорожный просвет этой версии уменьшился на 15 милли­метров на передней оси и на 10 милли­метров на задней. Прочие подроб­ности пере­настройки подвески не сообщаются, хотя в Skoda заявляют о «спортивном шасси».

Исполнение Sportline будет доступно для Enyaq с тремя вариантами силовых агрегатов. Два из них одномоторные (180 л.с., 310 Нм и 204 л.с., 310 Нм), третий располагает двумя двигате­лями и, как следствие, полным приводом. Развивают моторы 265 л.с. и 425 Нм крутящего момента. Запас хода кроссоверов составляет в зависи­мости от моди­фикации от 400 до 520 километров. Цены на Enyaq Sportline пока не называются.